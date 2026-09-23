Baleares (19%) presenta el mayor porcentaje de alumnado extranjero, frente a Ceuta (3,6%), el menor, según un estudio

Archivo - Dos niñas observan el interior del colegio - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares (19%), la Comunidad Valenciana (18,5%) y Aragón (16,7%) presentaron en el curso 2024-2025 los mayores porcentajes de alumnado extranjero en el curso 2024-2025, frente a Ceuta (3,6%), Extremadura (4,5%) y Galicia (6,3%).

También Navarra, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Cataluña y La Rioja se situaron por encima del promedio nacional, que fue del 12,9% de alumnos extranjeros, con una mayor presencia en los centros públicos (14,2%) que en los privados (10,2%).

Así lo refleja la 12ª edición de 'Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español', presentada este miércoles por la Fundación Europea Sociedad y Educación junto a la Fundación Ramón Areces.

El estudio concluye que el porcentaje de alumnos de nacionalidad extranjera ha aumentado en todos los territorios en comparación con el curso 2004-2005. Los aumentos más notables se observan en la Comunidad Valenciana (9,7 puntos porcentuales), Aragón (9,2 puntos) y Cataluña (7,8 puntos). Ceuta y Extremadura registran los incrementos más bajos (2,1 y 2,6 puntos, respectivamente).

Además, recalca que Ceuta y Melilla son los únicos dos territorios donde el porcentaje de alumnado extranjero ha caído entre los cursos 2014-2015 y 2024-2025.

En el curso 2024-2025, 1.148.217 de los matriculados en enseñanzas de régimen general no universitarias eran extranjeros, 72.152 más que el curso anterior. De ellos, 856.992 estaban escolarizados en centros públicos y 291.552 en centros privados.

El alumnado extranjero representó el 12,9% del total en el curso 2024-2025, con una mayor presencia en los centros públicos (14,2%) que en los privados (10,2%).

El porcentaje ha aumentado notablemente en los últimos 30 años, partiendo de un exiguo 0,7% en el curso 1994-1995. La cifra creció mucho entre los cursos 1999-2000 (1,5%) y 2008-2009 (9,8%) debido a los intensos flujos migratorios del momento; se redujo hasta el 8,4% en el curso 2015-2016 con la crisis económica, y ha aumentado desde entonces, con especial fuerza desde el curso 2021-2022.

En cuanto a la diferencia en el porcentaje del alumnado extranjero en centros públicos y privados, pasó de no existir en el curso 1994-1995 a alcanzar los 6,4 puntos porcentuales en el curso 2007-2008. Desde entonces se ha reducido hasta los 4 puntos del curso 2024-2025.

Por nivel de enseñanza, el alumnado extranjero creció primero en Educación Primaria, llegando al 11,6% en el curso 2008-2009. El aumento es similar en la ESO, pero con dos cursos de desfase, llegando hasta el 12,3% en el curso 2010-2011.

La llegada de población extranjera a la Formación Profesional tuvo lugar una vez que ese alumnado avanzó por la Primaria y la ESO, comenzando un rápido ascenso en el curso 2001-2002 que llegó hasta el 10,8% en el curso 2011-2012.

Finalmente, los menores efectos de la primera oleada migratoria se observaron en Bachillerato: fueron más tardíos y el porcentaje se estabilizó en torno al 6%.

Con el fin de la crisis económica, la tendencia creciente se retomó con fuerza en la Educación Primaria, alcanzándose el 15,5% del alumnado en el curso 2024-2025. En la ESO el crecimiento postcrisis fue lento, pero se disparó en el curso 2021-2022, llegando al 13,8% en el curso 2024-2025.

Los autores no observan un repunte similar en la FP, en la que el porcentaje de alumnado extranjero muestra una tendencia "suavemente ascendente", llegando al 10,2% en el último curso. En cambio, en el Bachillerato se nota con más claridad el aumento desde el curso 2021-2022, alcanzando el 7,9% en el más reciente.

EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPAÑOLA

En el curso 2024-2025, 8.3116.599 alumnos estaban matriculados en enseñanzas de régimen general no universitarias. La cifra cayó sustancialmente entre los cursos 1990-1991 y 2001-2002 (descenso de más de un millón y medio de alumnos) empujada por la caída en la natalidad.

Sin embargo, repuntó con fuerza entre los cursos 2002-2003 y 2013-2014 (aumento de 1,2 millones de alumnos) debido a los flujos migratorios, el repunte de la natalidad y la caída en las tasas de abandono escolar.

Desde entonces, las cifras de alumnado han aumentado progresivamente, aunque el curso 2024-2025 registró el primer descenso interanual (17.252 menos que el curso anterior) desde el curso 2001-2002 (sin contar el curso 2020-2021, afectado por la fuerte caída en la Educación Infantil asociada a la pandemia de la COVID-19).

En los centros públicos, el alumnado se situó en 5.553.179 de estudiantes en el curso 2024-2025 (19.383 menos que el curso anterior), lo que representa el 66,8% del total. En los privados se matricularon 2.763.420 (con un aumento de 2.131), representando el 33,2% del total.

En el curso 2024-2025, el 66,8% del alumnado de enseñanzas de régimen general no universitarias estaba matriculado en centros públicos, el 24,3% en centros privados concertados y el 8,7% restante en centros privados no concertados.

El porcentaje mínimo de matrícula en centros públicos se dio en el País Vasco (51,9%) y los máximos en Extremadura, Castilla-La Mancha y Melilla, todos superiores al 80%. Madrid (18,6%) y Cataluña (10,9%) son los territorios con un mayor porcentaje de matrícula en centros privados no concertados, mientras los mayores porcentajes de matrícula en centros privados concertados se dan en el País Vasco (42,8%), La Rioja (31,1%), Navarra (30,8%) y Castilla y León (30,5%).