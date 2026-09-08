Belarra advierte de una vuelta al cole "durísima" ante la "brutal crisis de conciliación que vive este país"

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha advertido de que la vuelta al colegio de este años es "durísima" ante la "brutal crisis de conciliación" que, a su juicio, vive España.

"Estamos en medio de la vuelta al cole más cara de las últimas décadas. Yo entiendo que quizás esto no ocupa titulares, no abre telediarios, pero es algo que afecta de manera muy cruda a la gente y a las familias que tienen hijos e hijas en este país", ha manifestado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

Respecto a la "brutal crisis de conciliación" a la que ha hecho referencia, la portavoz de Podemos en el Congreso ha lamentado que "nadie habla, a día de hoy, de que hay muchos padres y muchas madres que no pueden llevar a sus hijos y a sus hijas al cole el primer día, que es básicamente lo mínimo que se esperaría de un país que tiene un poquito de dignidad".

Por ello, ha incidido en que "es urgente abordar esta crisis de conciliación". "Hay muchas mujeres que tienen la cabeza como un bombo, que tienen que organizar las extraescolares, llevar todos los papeles que hacen falta en el cole, que realmente se ocupan de que todo lo que tiene que estar preparado para la vuelta al cole lo esté", ha dicho.

"Yo creo que ese es un problema muy real, que genera mucha ansiedad y muchos problemas a las familias de este país y particularmente a las mujeres y que realmente pase totalmente desapercibido en un momento en el que la vuelta al cole está aquí ya. Es un signo muy preocupante de la desafección de este Gobierno con los problemas reales de la gente", ha avisado Belarra.