British Council lanza 175 becas de 33.000 euros para españoles que se formen como profesores de idiomas en Inglaterra

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El British Council, junto con el Gobierno británico, ha anunciado un programa de becas (LTTS-Languages Teacher Training Scholarships por sus siglas en inglés) para españoles que deseen formarse como profesores de idiomas de Secundaria en Inglaterra.

En total, se ofrecen 175 plazas y cada ayuda tiene un valor de 28.000 libras (más de 33.000 euros), según ha informado la organización internacional del Reino Unido para relaciones culturales y oportunidades educativas.

La convocatoria para solicitar estas becas está abierta hasta el 3 de marzo de 2025. Los ciudadanos españoles interesados pueden consultar los requisitos y presentar su candidatura a través de la siguiente página web: 'https://www.britishcouncil.es/estudiar-reino-unido/becas-for...'.

"Esta es una oportunidad única para los españoles interesados en enseñar idiomas en Inglaterra. Las becas no solo ofrecen un apoyo financiero significativo, sino que también brindan una formación de calidad en un entorno educativo de excelencia, al permitir a los beneficiarios comenzar una carrera como docentes cualificados en un sistema de educación altamente valorado", subraya la responsable de Educación en el British Council España, Carolina Jiménez.

El proceso de selección consta de una evaluación de la documentación en la etapa de solicitud, seguida de una entrevista virtual para los candidatos preseleccionados. La entrevista virtual incluye una presentación (parcialmente en inglés y en español) y una entrevista. Se recomienda tener experiencia previa en escuelas, aunque no es indispensable.

Para orientar a los solicitantes españoles durante el proceso, el British Council llevará a cabo una sesión informativa gratuita y online el 20 de febrero. Además, el Departamento de Educación de Inglaterra (Department for Education, DfE) ha creado un servicio de asesoramiento personal y gratuito, Get Into Teaching.

Reclutar profesores cualificados de idiomas es un problema para seis de cada diez escuelas de Secundaria, según el informe Language Trends England 2024. Este estudio, publicado por el British Council en julio de 2024, encuestó a profesores de más de 1.300 escuelas de primaria y secundaria, independientes, para recopilar información sobre la educación en idiomas.

La institución destaca que ña formación de profesores en Inglaterra "es una experiencia práctica y enriquecedora en un entorno educativo donde se valora mucho la creatividad y la innovación".

Cuando los futuros profesores completan con éxito su formación obtienen el Estatus de Profesor Cualificado (QTS, por sus siglas en inglés), que les permite postularse para trabajos de enseñanza en todas las escuelas de Inglaterra y ganar al menos 31.650 libras al año (alrededor de 37.500 euros).