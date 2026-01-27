El British Council lanza 175 becas de más de 25.000 euros para formarse como profesor de idiomas en Inglaterra

Becas British Council - BRITISH COUNCIL

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El British Council, la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, ha anunciado un programa de 175 becas LTTS (Languages Teacher Training Scholarships, por sus siglas en inglés), a las que pueden optar graduados españoles que deseen formarse como profesores de idiomas de Secundaria en Inglaterra.

Financiadas por el departamento de Educación del Reino Unido (solo en Inglaterra), las becas LTTS ofrecen una ayuda económica de 22.000 libras, lo que equivale a más de 25.000 euros, además de apoyo continuo al desarrollo profesional durante el proceso de formación, según ha informado la institución académica.

El programa está orientado a graduados con un sólido conocimiento de español, francés o alemán y un claro interés en iniciar su carrera docente en el sistema educativo inglés.

"Formarse como profesor de idiomas en Inglaterra es una experiencia transformadora, tanto a nivel profesional como personal. Con estas becas queremos animar a más jóvenes españoles a dar el paso y llevar su talento lingüístico y vocación docente a las aulas británicas", ha destacado la responsable de Educación en el British Council España, Carolina Jiménez.

La primera ronda de solicitudes para el curso académico 2026/27 ya está abierta y permanecerá disponible hasta el 5 de marzo de 2026. Los españoles interesados pueden consultar los requisitos y presentar su candidatura a través de la siguiente página web.