CCOO convoca nuevos paros en el primer ciclo de Educación Infantil ante las "decepcionantes" propuestas de la patronal

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha anunciado nuevos paros parciales en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años) para el mes de diciembre ante las "decepcionantes e insuficientes" propuestas que han planteado las organizaciones patronales.

Para el sindicato, resulta "incomprensible" que en materia retributiva planteen incrementos salariales por debajo del 3% que para 2024 acordaron las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME con CCOO y UGT en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y que podría llegar al 4% en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC); y también por debajo de la propuesta que las organizaciones empresariales han presentado para subir un 3% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del próximo año. "Si esa propuesta se plasma en el convenio colectivo, nos encontraremos en 2024 con salarios por debajo del SMI para determinados puestos de trabajo", ha argumentado CCOO.

Por otro lado, el sindicato critica que no haya ninguna referencia patronal a atender una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras del sector relativas a la jornada laboral de educadoras y maestras. La reclamación es que parte de la jornada pase a ser no lectiva, ya que en estos momentos se desarrolla íntegramente en la atención directa con niños , y no disponen de jornada no lectiva retribuida para organizar y preparar las actividades, evaluar los procesos o hacer puestas en común, entre otras cuestiones. "Todo eso se realiza fuera de su jornada laboral; es trabajo extra y no remunerado, a expensas de la conciliación familiar de esas trabajadoras", ha argumentado el sindicato.

Así, las reivindicaciones de CCOO se mantienen "inalterables" mientras no se adopten todas aquellas medidas necesarias para acabar con "una precariedad laboral persistente en el sector, que para nada se corresponde con la responsabilidad que asumen las trabajadoras ni con la formación que se les exige".

Por ello, a partir del 11 de diciembre se iniciarán paros parciales de 7 a 10.30 horas en todos los centros del primer ciclo de Educación Infantil afectados por el Convenio Colectivo. En concreto, se han convocado seis jornadas de huelga los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de diciembre.