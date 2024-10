CCOO denuncia el "injustificable" retraso de los modelos de exámenes de la nueva PAU

Archivo - Estudiantes se examinan durante el primer día de las pruebas de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha exigido a las consejerías de Educación y las universidades que se pongan "inmediatamente" a disposición del profesorado las instrucciones y modelos de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) para que puedan desarrollar "de manera coherente su trabajo".

Una vez fijadas las características básicas, en junio por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, de la estructura de la nueva PAU, que tendrá un carácter más competencial alineada con el nuevo currículo de Bachillerato, correspondía a las comisiones responsables, universidades y consejerías de Educación, de las distintas comunidades autónomas, adaptar esas características básicas a las concreciones curriculares de cada una de ellas, mediante la publicación de las instrucciones específicas correspondientes, a las que se suelen acompañar los modelos de exámenes correspondientes a cada una de las materias objeto de evaluación en la prueba.

"Lo cierto es que las y los responsables de fijar las características de la nueva PAU (las universidades) no se han reunido hasta hace poco y que, en el momento actual, solo se tienen noticias no oficiales de los acuerdos alcanzados y que las distintas consejerías de Educación, salvo Galicia, no han hecho llegar a los centros los modelos de exámenes de las nuevas pruebas", denuncia el sindicato.

CCOO no acepta la argumentación de las consejerías de Educación, que justifican este, a su juicio, "injustificable retraso" en la tardanza por parte del Ministerio en publicar las condiciones básicas de la prueba. "Esta publicación ya se hizo hace más de tres meses (BOE de 12 de junio) y únicamente Galicia ha cumplido con el compromiso adquirido en la Conferencia Sectorial de Educación", recuerda.

Ante esta situación de "enorme incertidumbre" que sufren el alumnado, el profesorado y las familias, empezado ya el curso y sabiendo que las fechas de la nueva PAU serán el 3, 4 y 5 de junio, CCOO entiende y se solidariza con la inquietud del alumnado y del profesorado, que "a estas alturas del curso no sabe con certeza en qué se materializarán los cambios de la prueba de acceso".