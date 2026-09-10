CCOO pide "desmercantilizar" la educación y exige que no se abra ninguna universidad privada más "en al menos 10 años"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Comisiones Obreras ha pedido "desmercantilizar" la educación y ha exigido una moratoria "de al menos diez años donde no se pueda abrir ninguna universidad privada más".

"Es un escándalo que todas las universidades que se han abierto en el siglo XXI sean privadas, 24 de 24, ni una sola pública. No estamos ante problemas independientes, estamos ante un proceso de mercantilización en todas las fases educativas que recorre todo el sistema", ha señalado este jueves el secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la presentación del informe 'La mercantilización de la educación'.

El estudio, elaborado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales (IEES) de la Fundación 1º de Mayo y la Federación de Enseñanza de CCOO, alerta de que la mercantilización de la enseñanza "sigue avanzando con fuerza en España, especialmente en las primeras etapas educativas".

En cuanto a la educación concertada, Sordo ha recordado que el 28,5% del alumnado está escolarizado en estos centros, a los que ha calificado de "centros privados sufragados con recursos públicos" que, en sus palabras, "muchas veces se ven complementados en sus ingresos con cuotas que pagan las familias". "¿Puede llamarse gratuita cuando determinadas familias pagan más de 1.000 euros al año? Evidentemente no", ha sentenciado.

El líder de CCOO ha explicado que cuando se habla de mercantilización no se habla "solo de existencia de centros privados, sino del avance de empresas privadas en un sistema educativo muchas veces favorecido por decisiones de administraciones públicas y falta de oferta pública". "La factura de la mercantilización de la educación está recayendo en las familias españoles", ha advertido.

En este punto, ha lamentado que la caída de la natalidad "está recayendo fundamentalmente sobre la red pública". "Decidir qué red asume las consecuencias de la demografía es una decisión política", ha apuntado.

Asimismo, Sordo ha incidido en que la decisión sobre incrementar las desigualdades en el acceso educativo "también es política". "La desigualdad comienza antes de los 3 años. España cuenta con 1 millón de niños de 0-3 años y el acceso a esta educación no puede depender ni del código postal ni de la renta de las familias", ha subrayado Sordo, quien ha reclamado que la primera etapa de Infantil sea gratuita.

AUMENTAR LA INVERSIÓN Y RECUPERAR LA DEMOCRACIA EN LOS COLEGIOS

Entre las propuestas incluidas en el informe para "desmercantilizar" la educación, también destacan un aumento progresivo en la inversión en educación pública o recuperar la democracia en los centros educativos. Para ello, el sindicato pide a las comunidades autónomas que "den instrucciones a los colegios para que se escuche a la comunidad educativa y a sus profesionales: "Se escuche, se participe y también se gobierne".

El informe insta a las administraciones a hacer un incremento sostenido de la inversión en la escuela pública, garantizando una financiación suficiente, estable y prioritaria que refuerce su papel como eje vertebrador del sistema educativo.

El sindicato también reclama la recuperación del papel del Estado y de las administraciones educativas como garantes del derecho a la educación, "frente a las lógicas de mercado", así como la reconceptualización legal de la educación como derecho social y bien público, "no como servicio sujeto a competencia, mediante la evaluación del impacto de las políticas de cuasi-mercado educativo sobre la equidad y la cohesión social, especialmente en comunidades autónomas con marcos normativos como la 'ley maestra' de la Comunidad de Madrid".

El estudio incluye asimismo una propuesta para la promoción de un discurso "que refuerce la legitimidad y centralidad de la escuela pública como eje del sistema educativo, asociando explícitamente calidad educativa con equidad, inclusión y democracia".

CCOO quiere prohibir la penetración de grandes empresas en los circuitos educativos públicos, ya que considera que "la Escuela debe ser un espacio 'desmercantilizado'"; y defiende una bajada sustancial de las ratios educativas y el uso de la co-docencia para mejorar la calidad, la equidad y la inclusión educativa, además de la mejora de las condiciones laborales del profesorado, el refuerzo de la formación inicial de los docentes y formación específica para profesores.

Frente a un enfoque "utilitarista" del currículo centrado, a su juicio, "casi exclusivamente en la empleabilidad y en la adquisición de competencias funcionales orientadas al mercado de trabajo", considera "imprescindible" potenciar una educación integral en la que se desarrolle de manera equilibrada el conocimiento disciplinar, el pensamiento crítico, la formación ética y la participación democrática, situando el crecimiento pleno de cada persona en sus distintas etapas de desarrollo como eje vertebrador del proceso educativo.

UNA EDUCACIÓN INFANTIL NO UNIVERSAL

El informe destaca la situación de la educación de 0 a 3 años, etapa en la que la oferta pública es "claramente insuficiente" a pesar de ser clave en la conciliación y en la reducción de desigualdades educativas futuras.

A pesar de ello, el acceso a esta etapa dista todavía de ser universal y el 48% de los menores de tres años está escolarizado y cerca de un 11% tiene necesidades educativas o de cuidado que no están cubiertas. "En aproximadamente la mitad de estos casos, la razón es la imposibilidad de las familias para acceder al servicio o la falta de oferta disponible", recoge el documento.

Las diferencias entre comunidades autónomas son "muy acusadas". El porcentaje de alumnado del primer ciclo de Infantil escolarizado en centros concertados alcanza el 58,4% en Andalucía, el 51% en La Rioja, el 46,1% en Ceuta, el 44,7% en Castilla y León y el 43,1% en el País Vasco. También registra porcentajes elevados Baleares (33,5%), Galicia (30,2%) y Melilla (34,5%).

Según el informe, estos datos muestran que parte de la respuesta de las administraciones al aumento de la demanda de plazas de 0 a 3 años "está pasando por financiar la oferta privada en lugar de ampliar suficientemente la red pública".

BACHILLERATO: MAYOR PRESENCIA DE LA PRIVADA NO CONCERTADA

En Bachillerato, donde la presencia de la educación privada no concertada es mayor, el porcentaje de alumnado escolarizado en centros privados ha pasado del 23,4% al 27,8% en los últimos diez años.

La Comunidad de Madrid destaca especialmente en este ámbito: el 38% del alumnado estudia en centros privados no concertados, más del doble de la media estatal, situada en el 17,5%. Por su parte, el País Vasco es la región con un mayor porcentaje de estudiantes de Bachillerato en centros privados-concertados, con 52,1% del total.

El informe analiza además cómo la mercantilización atraviesa otras etapas del sistema educativo. En Formación Profesional, señala que la falta de plazas públicas "ha favorecido la expansión de centros privados y ha trasladado nuevos costes a las familias".

En la universidad, el informe advierte del "rápido crecimiento de las universidades privadas mientras la capacidad de las públicas para ampliar plazas en titulaciones con una elevada demanda permanece limitada".

El número de instituciones privadas ha pasado de 18 en el año 2000 a 42 en la actualidad, mientras que el número de universidades públicas se ha mantenido en 50. El 23% del alumnado de grado y el 50% del alumnado de máster estudian ya en universidades privadas.