CCOO y UGT piden apoyo político para el Estatuto del Becario

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras y UGT han hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que apoyen el Estatuto del Becario, aprobado este martes en primera vuelta por el Gobierno, mientras que CSIF reclama que las universidades no tengan que asumir el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas.

Fuentes de CSIF han señalado a Europa Press que las administraciones públicas y las empresas son las que tienen que asumir las cuotas de la Seguridad Social ya que, si recaen en las universidades, "sus problemas de financiación se pueden ver aún más agravado".

El sindicato está de acuerdo con que haya una regulación para que no haya "abuso" en las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas, tengan sus derechos y no se utilice "la excusa" de que se están formando para que asuman tareas que no les corresponde.

UGT por su parte ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios "a mantener el consenso alcanzado con el texto aprobado en el Consejo de Ministros".

"Es fundamental que la tramitación parlamentaria continúe con celeridad y sin vetos que desvirtúen el acuerdo y el Congreso debe garantizar la aprobación final de una norma que supone un compromiso con la juventud estudiante de nuestro país", señalan desde UGT.

UGT y RUGE-Revolución Ugetista, la organización de jóvenes del sindicato, celebran que, por fin, el Estatuto del Becario se eleve a Consejo de Ministros para su primera aprobación, "un paso crucial en la tramitación definitiva de una norma que conllevó un intenso proceso de negociación en la mesa de diálogo social".

Por su parte, CCOO ha informado de que trasladará a los diferentes grupos parlamentarios la necesidad de que esta ley vea la luz y, por eso, llama a la afiliación a movilizarse por la aprobación de esta norma.

"Necesitamos atajar de una vez el problema de la precariedad juvenil. Necesitamos una legislación a la altura de la juventud trabajadora, y el texto negociado tiene un alto valor para la juventud trabajadora", manifiesta el sindicato.