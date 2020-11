Celaá reprocha al PP que el castellano no ha sido vehicular en la enseñanza hasta 2013: "Fuera catastrofismos"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha reprochado al PP que las leyes de educación nunca han recogido que el castellano fuese una lengua vehicular en la enseñanza hasta la 'Ley Wert' de 2013, por lo que ha instado a la oposición a dejarse de "catastrofismos".

"En época de su presidente de Gobierno, ¿el castellano era vehicular? Dígamelo, por favor", ha formulado Celaá al senador 'popular' Miguel Lorenzo Torres, que ha preguntado a la ministra por la inclusión en el proyecto de ley de la eliminación de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado y lengua vehicular en la enseñanza. "Ah, ¿sí? Pues no lo ponía en ninguna ley", ha echado en cara la ministra al ver que el senador asentía con la cabeza.

"¿Me va a decir usted a mí que desde 1978 hasta 2013, año en que se sitúa el termino vehicular en la LOMCE, el castellano era vehicular? ¿Con Gobiernos de UCD, con Gobiernos del PP, con Gobiernos del PSOE, era el castellano vehicular? ¿Sí o no? No lo ponía en ninguna ley", ha defendido ligeramente alterada.

La ministra ha reflexionado que si "no supuso nada" que la LOMCE (la también denominada 'Ley Wert'), ley actualmente vigente en España, incluyese que el castellano fuese vehicular, por qué entonces iba a suceder nada ahora si se vuelve a retirar de la ley educativa.

CONSECUENCIAS "MUY GRAVES" PARA LOS CASTELLANOPARLANTES

En cualquier caso, el senador ha reprochado a la ministra que con esta cuestión habrá consecuencias "muy graves" para los castellanoparlantes de Cataluña, los cuales se sienten "muy desprotegidos". Torres ha recordado a Celaá cómo este tema ha ido a parar a los tribunales en múltiples ocasiones, los cuales dictaron que se debía imponer un 25% de las clases en castellano. "Y ahora se encuentran con que no tienen apoyo legal porque suprimen de la Ley esto", critica.

En opinión del senador, esto supone "el mayor apoyo al 'procès' y a la independencia de Cataluña", echándole así en cara a la ministra que el Gobierno busque el apoyo de los partidos nacionalistas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El 'popular' no solo ha criticado la enmienda del castellano de PSOE, Unidas Podemos y ERC, sino que ha lamentado que con la reforma educativa (la LOMLOE), el Gobierno esté "cercenando la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos", poniendo "fecha de caducidad a la Educación Especial" y lanzando un "proyectil" contra la educación concertada. "Esa educación que tanto critican y mandan a sus hijos a este tipo de colegios", ha señalado Torres en referencia a las hijas de Celaá, lo que supone, según él, un "ejemplo de incoherencia y de hipocresía".

Así, el senador ha exigido a la ministra que escuche a la comunidad educativa y le ha pedido que rectifique, ya que "cuando lo hacen, aciertan", mencionando en este caso la realización de PCR para venir a España desde el extranjero o la bajada del IVA a las mascarillas. "No podemos dejar en manos de las comunidades autónomas que el castellano allí (en Cataluña) se convierta en una lengua extranjera", ha vuelto a insistir, zanjando su intervención reclamando un Pacto de Estado por la Educación.

En su turno de réplica, Celaá ha afirmado que "las lenguas son para las personas y no al revés", cuando el PP, a su juicio, "a lo largo de la historia, las ha utilizado como controversia política". Por ello, Celaá dice que el Gobierno ha trasladado al ámbito competencial la consideración del castellano como lengua vehicular, y que, aunque haya retirado esta consideración de la Ley, recuerda que sí se recoge que "todas las personas tendrán dominio pleno y equivalente en castellano y en las lenguas cooficiales si las hubiera". "Si antes, hasta el 2013, no era vehicular y no lo pusieron, sería porque no era necesario", ha insistido.