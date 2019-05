El Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA incorpora en su consejo cuatro expertos internacionales

Publicado 03/05/2019 17:20:29 CET

El consejo asesor del Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA ha incoporado a cuatro nuevos miembros, pertenecientes al Chinese Museum of Finance, National Institute os Securities Markets (NISM) de la India, Center for Financial Services Innovation y del International Finance Corporation, con el objetivo de ampliar la visión a otras áreas de especialidad y zonas geográficas más allá de Europa y América.

Así, la labor de este consejo consiste en proporcionar al centro una visión internacional de múltiples partes interesadas, así como en mejorar sus iniciativas y acciones, orientando la estrategia del mismo hacia la creación de conciencia y la promoción de la importancia de la educación financiera en el mundo, según ha informado BBVA en un comunicado.

En este sentido, cuenta con 21 organizaciones miembro de todo el mundo, que tienen como objetivo aportar su conocimiento y experiencia en materia de educación y finanzas para promover las capacidades financieras como un tema relevante y con impacto en el bienestar de las personas.

En este sentido, se ha unido el miembro del Comité Asesor del Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Shanghái y experto en innovación y finanzas, Wang Wei, que fundó el Museo de Finanzas en China en 2010 y es presidente de la International Federation of Finance Museums (IFFM).

Asimismo, dirige la Junta Directiva del Global Blockchain Business Council (GBBC) y ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, como el M&A Advisor de Nueva York o el premio Innovador Social 2013, otorgado por The Wall Street Journal.

Por otra parte, la experta en finanzas corporativas, estrategia y mercados financieros y directora del NISM en Bombay, una asociación pública que pretende mejorar los estándares de calidad y aumentar la participación en los mercados de valores, M. Thenmozhi se ha unido a este consejo para aportar sus conocimientos.

Así, la directiva ha colaborado a lo largo de su trayectoria con entidades universitarias en el mundo, como la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Passau en Alemania o la Universidad Estatal de San Diego y actualmente está a cargo del Indian Institute of Technology de Madras en la India.

El consejo también cuenta entre sus filas con el director general del Center for Financial Services Innovation (CFSI)y experto en saludad financiera, finanzas y comunicación, Darren Easton, que ha trabajado como asesor para la Autoridad de Vivienda y Desarrollo Económico de Wisconsin, donde desarrolló productos y servicios financieras para facilitar la comunicación entre empresas, inversores, prestamistas y el gobierno estatal.

Asimismo, ha liderado la Red de Salud Financiera, formada por más de 150 organizaciones, y ha establecido relaciones entre esta entidad y otras compañías relevantes a nivel internacional.

La Advisory Services Manager de la Corporación Financiera Internacional en Latinoamérica, Europa y Asia Central (IFC), Liliana Pozzo, es la última de las incorporaciones del consejo.

Pozzo, experta en finanzas, asuntos sociales e inclusión financiera, asesora a las entidades en su transformación y estimula las iniciativas del sector publico y privado para crear un ecosistema 'fintech'.