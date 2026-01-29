Colegios privados y concertados trasladan a Tolón la necesidad de "alejar la educación de disputas ideológicas"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con representantes de centros privados y concertados - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este jueves con representantes de centros privados y concertados, que le han trasladado la necesidad de "alejar la educación de disputas ideológicas".

"Hemos comentado durante más de una hora todos los temas que nos parecen de mayor relieve en todo el territorio nacional, con el deseo compartido de encontrar soluciones y alejar la educación de disputas ideológicas", ha explicado a Europa Press el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló.

El presidente de CECE ha detallado que, durante la reunión, se han detenido especialmente en la Formación Profesional, el primer ciclo de Educación Infantil, las ratios de alumnado y la financiación de la concertada, así como "el modo de atraer talento a la enseñanza y de mejorar la normativa de convivencia".

Durante las reuniones que ha mantenido con CECE y la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza (ACADE), la ministra ha expresado su voluntad de seguir trabajando con ambas organizaciones y con el sector desde una interlocución "basada en el respeto institucional, el cumplimiento del marco normativo y el objetivo compartido de garantizar una educación de calidad para todo el alumnado".