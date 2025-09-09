Compromís denuncia una situación "muy precaria" en la vuelta a colegios de zonas afectadas por la dana

La diputada de Compromís Águeda Micó durante una rueda de prensa anterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha denunciado la situación "muy precaria" en la que han abierto esta semana colegios públicos valencianos de las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024.

"Están en una situación muy precaria y cuando digo una situación muy precaria son patios sin sombras y sin bancos, con trozos de la escuela sin asfaltar o con materiales de obra todavía dentro del centro escolar. ¿Será esta la razón por la cual el conseller de Educación ayer en vez de inaugurar el curso educativo en la zona de la dana se fue a Castelló?", se ha preguntado Micó, este martes en una rueda de prensa en el Congreso, antes de la Junta de Portavoces.

Además, ha criticado que el conseller de Educación valenciano "se ha encargado de cambiar la ley para que haya menos profesores en los centros educativos". De hecho, ha lamentado que este año empiezan "con 1.135 profesores menos que el año pasado".

Asimismo, ha afeado que "forzaron una votación para conflictivizar a las familias entre el valenciano y el castellano" y que ahora están intentando "arrinconar la lengua propia, el valenciá, en las escuelas".