CRUE descarta trato de favor en las universidades pero entiende que uno o dos casos irregulares son "humanos"

Publicado 11/09/2018 18:44:26 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha afirmado este martes que no tiene constancia de trato de favor alguna en la universidad española. "No me consta en absoluto. No me consta. Llevo siete años y medio de rector y quisiera pensar de mi mismo que jamás he tenido trato de favor con nadie y eso es lo que pienso de todos mis colegas rectores y rectoras", ha afirmado.

El también rector de la Universidad de Lleida se ha expresado así tras el último caso de supuestas irregularidades en la obtención del máster sobre igualdad de género por parte de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

Tras los casos de presuntas irregularidades en la obtención de másters impartidos en la URJC, Roberto Fernández rechaza que estén dañando la imagen del sistema universitario español. "200.000 trabajadores en la universidad española, ningún rector procesado, ningún vicerrector procesado, ningún decano procesado, ningún gerente procesado", ha argumentado.

"Que en la universidad española pueda haber uno o dos o tres presuntos casos de irregularidades entra dentro de lo humano y de lo absolutamente posible e inevitable. Todos somos humanos y sabemos que eso es muy difícil de evitar. Pero creo que el balance es abrumador", ha manifestado, para después añadir que decir lo contrario es "injusto".

Preguntado sobre si considera comparables el caso del máster de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el de la ministra Carmen Montón, el presidente de CRUE ha respondido que la asociación "siempre tiene la misma política en estos casos".

"Si surge una información en cualquier medio de comunicación que habla de presuntas irregularidades en alguna actividad académica, lo lógico y normal es la CRUE respete la autonomía de la universidad correspondiente y que esa universidad en el uso de esa autonomía consagrada por la Constitución sea la que hace aquello que considera pertinente", ha explicado Fernández.

De este modo, el presidente de los rectores defiende la autonomía de cada institución educativa que, según ha detallado. "Desde considerar que el caso existe y en ese caso abrir una información reservada o no, es ella la que lo tiene que hacer y la CRUE respeta siempre la autonomía de las universidades", ha insistido.

Sobre si la CRUE ha requerido algún tipo de información adicional a la que se pidió cuando estalló el primer caso de los másters, el presidente de los rectores ha hecho hincapié en que "hasta que una universidad que se vea afectada por un caso y lo considere así no reclame de la CRUE su intervención, la CRUE respeta la autonomía de esa universidad". "Como debe ser", ha subrayado.

En este sentido, el presidente de la CRUE ha recalcado que "no puede cesar a ningún rector ni a ningún profesor". "Esto no está en las atribuciones de la CRUE, que es una asociación de universidades. Por tanto, no le podemos pedir lo que no puede hacer sencillamente", ha recalcado.

"Si esa universidad considera que hay un caso y si considera que tiene abrir un proceso de información reservado y como consecuencia de él considera que hay alguna ilegalidad o presunta ilegalidad, es ella la que tiene que decidir si eso lo lleva a los tribunales. Por lo tanto, el presidente de la CRUE si es que hay algún caso de alguna presunta irregularidad académica, espera que la universidad correspondiente sea la que actúe", ha zanjado.

Roberto Fernández ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de su participación en el acto de presentación del Centro de Educación Superior Next (CES Next) adscrito a la institución educativa catalana, en Madrid.