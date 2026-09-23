El curso de inglés a distancia del Ministerio de Educación abre la matrícula 2026/2027 por 210 euros al año

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MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

'That's English', el curso oficial de inglés a distancia del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha abierto la matrícula del curso 2026/2027 por 210 euros al año.

El curso incluye tutorías semanales enfocadas específicamente en la expresión oral, una herramienta asistida por inteligencia artificial conversacional disponible para algunos grupos de C1 y una nueva figura de matrícula sin exámenes ni tareas para aquellas personas que mantener su nivel.

La inscripción es 100% online en 'cursooficial.thatsenglish.com' y las plazas son limitadas. El curso completo, de octubre a mayo, cuesta 210 euros con todo incluido y sin cuotas mensuales, con descuentos y exenciones según la situación personal, familiar o laboral del alumno que en algunos casos llegan a la matrícula gratuita.

El programa tiene más de 30 años enseñando inglés a distancia en España y, en esta edición, pone el 'speaking' por delante del aprobar.

Así, la plataforma e-learning incorpora este curso una herramienta basada en inteligencia artificial para mejorar la expresión oral que complementa las tutorías semanales con su tutor en el que el alumno practica speaking en situaciones reales de comunicación y recibe 'feedback' inmediato sobre pronunciación, vocabulario y gramática, sin esperar a la siguiente clase y sin miedo al ridículo.

La herramienta ya está disponible en el nivel Avanzado C1 y se está implementando en el resto de niveles. A esa práctica se suman las tutorías semanales, presenciales u online, con un tutor de la Escuela Oficial de Idiomas, donde el 'speaking' se practica en voz alta con un profesor y con otros alumnos. En el examen de certificación, la expresión e interacción oral es una de las destrezas evaluadas.

La segunda novedad, Alumno Matriculado en Curso Superado, da acceso a todo el material y a las tutorías, pero sin derecho a evaluación oficial ni certificación académica. Está pensada para quien quiere volver al inglés, y sobre todo al 'speaking', sin la presión de aprobar.

Los 210 euros cubren los libros en papel elaborados por el Ministerio, la plataforma e-learning y la aplicación con vídeos, pódcast y diccionario, las tutorías semanales, las redacciones corregidas por el tutor y el acceso a los exámenes y a la prueba de certificación.

El curso abarca los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y da derecho al mismo certificado oficial de la Escuela Oficial de Idiomas que expide la enseñanza presencial.

Puede inscribirse quien cumpla 16 años antes del 31 de diciembre del año de inscripción. El curso se imparte en las Escuelas Oficiales de Idiomas de todas las comunidades autónomas excepto Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y País Vasco, además de Ceuta y Melilla. Las fechas varían en cada comunidad y se consultan en su web.