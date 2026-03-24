El Defensor insistirá en conocer si la Generalitat catalana garantiza la presencia del castellano en la enseñanza

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo asegura que sus actuaciones proseguirán con la finalidad de conocer los criterios fijados por el Departamento de Educación para garantizar la presencia del castellano en la enseñanza.

Así lo ha reflejado la institución que dirige Ángel Gabilondo en su informe anual 2025, recogido por Europa Press, que se ha registado este martes en el Congreso y ha entregado a su presidenta, Francina Armengol.

El documento recuerda que, tras la suspensión cautelar del Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, la institución solicitó información al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, con la finalidad de conocer las orientaciones que se hayan podido facilitar a los centros educativos para garantizar que los criterios pedagógicos aplicados respecto del uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales "sean respetuosos con la suspensión cautelar adoptada y se garantice la enseñanza del castellano".

En este sentido, destaca que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado mediante sentencia varios preceptos del decreto de la Generalitat por entender que no establecen una presencia razonable del castellano en la enseñanza.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo avisa de que el derecho a elegir la lengua base, castellano o valenciano, en el sistema educativo valenciano, implantado en la Ley 1/2024, de 27 de junio, por la que se regula la libertad educativa, a partir del porcentaje de familias que opta por una u otra lengua, "ha generado un apreciable número de quejas de familias disconformes con el resultado de la elección".

Así, el organismo asegura en su Informe anual 2025 que, en todos los supuestos examinados, "la decisión se ha adoptado conforme al sistema establecido en la ley".