El Defensor del Pueblo reivindica la educación como "inversión" y dice que es "una cuestión de Estado"

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante el 'XXX Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson celebrado bajo el lema 'Educación, infancias y entornos digitales: presente y perspectivas', celebrado en Buenos Aires (Argentina) - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha reivindicado este jueves que la educación "no se debe observar como un gasto, sino como una inversión" y que debe tratarse como "una cuestión de Estado, que requiere un gran pacto".

En el marco del 'XXX Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson celebrado bajo el lema 'Educación, infancias y entornos digitales: presente y perspectivas', celebrado en Buenos Aires, Ángel Gabilondo ha asegurado que el ámbito educativo "concierne a toda la sociedad" y ha recalcado que "no se educa solo en horario escolar".

"La enseñanza no se limita a la mera adquisición de conocimiento, ni a la producción de dóciles o sumisos empleados, sino a la formación de ciudadanos y ciudadanas activas y libres", ha indicado Gabilondo en una mesa redonda en la que ha participado junto a sus homólogos de Panamá, Ecuador y Brasil.

En este sentido, ha reclamado que la financiación de esta institución debe ser "un compromiso estable, que no esté vinculado, sin más, a un gobierno determinado en un momento concreto". "Debe tener coherencia y perdurabilidad", ha añadido.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y "RELACIÓN PRESENCIAL"

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha abordado el impacto de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial (IA), advirtiendo de que no suponen simples herramientas añadidas, sino "una modificación radical que conlleva una recaracterización del pensamiento y del aprender y del enseñar".

Por ello, ha instado a favorecer "la participación, sin exclusiones" y ha advertido de la importancia de no sustituir la relación presencial, la cual ha tildado de "clave de la educación".