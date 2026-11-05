Demuestran que el uso pedagógico de la IA ayuda a mejorar la autonomía y la inclusión del alumnado con discapacidad

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los resultados del Proyecto SonIA, impulsado por el Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas, revelan que el uso pedagógico de la inteligencia artificial generativa puede contribuir a mejorar la autonomía y la inclusión del alumnado con Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad.

La experiencia muestra que, cuando la tecnología se adapta a las necesidades de cada estudiante y cuenta con el acompañamiento del profesorado, "puede facilitar la comunicación, el acceso a la información y la participación en situaciones cotidianas de aprendizaje", según ha informado Escuelas Católicas.

Durante el curso 2025-2026 participaron 333 alumnos de siete centros y entidades educativas: Virgen Reina, de Gijón; La Purísima, de Madrid; Sagrada Familia, de Tarazona; La Purísima, de Zaragoza; San Rafael, de Granada; María Corredentora, de Madrid; y la Fundación A la Par, de Madrid.

El proyecto tuvo también un impacto indirecto en aproximadamente 2.500 personas, entre alumnado, docentes, profesionales de apoyo y miembros de las comunidades educativas. Para evaluar su impacto se analizaron 564 observaciones correspondientes a 94 alumnos con evaluaciones iniciales y finales comparables.

Los datos reflejan una evolución favorable: el 40,1% de los aprendizajes evaluados mejora de nivel y el 53,7% se mantiene y consolida. En conjunto, el 93,8% mejora o mantiene el nivel alcanzado. Además, la puntuación media global aumenta de 3,67 a 4,11 puntos sobre una escala de seis.

La competencia digital es el ámbito que registra los resultados más destacados. El 95,7% de las observaciones correspondientes a esta competencia refleja una mejora o consolidación, y la puntuación media pasa de 3,58 a 4,16 puntos. El alumnado gana en autonomía para encender y desbloquear dispositivos, acceder a aplicaciones, localizar funciones y resolver pequeñas incidencias.

También progresa en el uso de la IA para buscar información. El 94,6% de las observaciones de esta destreza mejora o se mantiene, y casi la mitad registra una mejora directa de nivel. Los avances se aprecian en la formulación de peticiones sencillas, la interpretación de respuestas y la selección de información útil.

En competencia lingüística, el 94,7% de las observaciones mejora o consolida los aprendizajes, con una puntuación media que sube de 3,84 a 4,23 puntos. Los mensajes son más claros, ordenados y comprensibles, adaptados a las posibilidades comunicativas de cada estudiante.

Destaca, asimismo, la capacidad para identificar una necesidad y pedir ayuda de forma clara y adecuada. El 94,7% de las observaciones mejora o se mantiene y la puntuación media aumenta de 3,90 a 4,38 puntos. Saber reconocer una dificultad y solicitar el apoyo es también una manifestación de autonomía.

Por otra parte, el 92,6% de las observaciones relacionadas con la compresión de los objetivos de trabajo mejora o se consolida. El alumnado avanza en identificar qué debe hacer, para qué y cuáles son los pasos necesarios para completar una actividad.

Los resultados del proyecto demuestran que la integración de la IA no genera inclusión por sí sola, depende en una intervención pedagógica adaptada a las capacidades y necesidades de cada alumno, que combina práctica guiada, apoyos visuales y auditivos, recursos de accesibilidad -como pictogramas, lectura fácil, lengua de signos o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación- y acompañamiento individual del profesorado.

Además, subrayan la importancia de "enseñar a utilizar estas herramientas de forma crítica, segura y responsable, aprendiendo a interpretar y verificar sus respuestas y a identificar cuándo es necesario recurrir a un adulto o profesional".

SonIA da continuidad a la experiencia desarrollada por Escuelas Católicas durante el curso 2024-2025 con el proyecto EnganchaTIC con inteligencia artificial. Esta segunda edición ha permitido avanzar en la evaluación de los aprendizajes y en la aplicación de la IA a situaciones educativas, personales, sociales y prelaborales.