Diez universidades crean ConfIA, una red para impulsar una IA "responsable, confiable y alineada con valores europeos"

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MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diez universidades españolas acaban de constituir ConfIA, la Red Interuniversitaria de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial Confiable y Responsable.

Esta iniciativa reúne a algunos de los principales centros de investigación en inteligencia artificial del país con el objetivo de fortalecer la colaboración científica, coordinar iniciativas estratégicas y contribuir al desarrollo de una inteligencia artificial "responsable, confiable y alineada con los valores europeos", según han informado sus impulsores.

Entre los principales objetivos de ConfIA se encuentran el de promover la investigación, el desarrollo y el uso responsable de la inteligencia artificial, con el objetivo de crear sistemas fuertes, seguros, transparentes, explicables, sostenibles y respetuosos con la privacidad; facilitar la colaboración entre los centros y equipos, impulsando iniciativas conjuntas, impulsar la captación de financiación competitiva; promover la movilidad y la atracción de talento investigador, así como compartir infraestructuras y recursos, reforzando la transferencia de conocimiento y la colaboración con las empresas, las administración públicas y la sociedad en general.

La colaboración entre las universidades se desarrollará mediante proyectos de investigación conjuntos, participación en convocatorias nacionales e internacionales, programas de formación y doctorado o movilidad de personal, así como a través de la organización de congresos y actividades científicas, o de la elaboración de informes en común.

Esta red está integrada por el Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI-UPC), de la Universitat Politècnica de Catalunya; el Centro de Investigación de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CITIC), de la Universidade da Coruña; el Centro de Investigación DaSCI (Data Science and Computational Intelligence), de la Universidad de Granada; el Centro de I+D+i en Inteligencia Artificial (AI.nnovation Space), de la Universidad Politécnica de Madrid; el Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), de la Universidade de Santiago de Compostela; y el Valencian Research Institute for Artificial Intelligence (VRAIN), de la Universitat Politècnica de València.

También figuran el HiTZ Center - Basque Center for Language Technology, de la Universidad del País Vasco; el Centro de Inteligencia Digital (CENID), de la Universidad de Alicante; el Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (DaSCI-UJA), de la Universidad de Jaén y el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Informática (I3US), de la Universidad de Sevilla.

Este proyecto contará con un comité de Coordinación, formado por los rectores de las universidades, y un Comité de Dirección Científico Técnico, integrado por representantes de los distintos centros participantes, que será el encargado de coordinar las actividades de investigación y las iniciativas estratégicas de ConfIA.

Durante su primer año de funcionamiento, el Comité de Coordinación de ConfIA estará presidido por el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, mientras que la Secretaría Científica será asumida por la directora del CITIC, Amparo Alonso Betanzos.

La creación de ConfIA representa un paso adelante en la coordinación de la investigación española en inteligencia artificial. A través de esta alianza, las universidades participantes aspiran a reforzar sus capacidades científicas, aumentar el impacto de su investigación y favorecer una mayor proyección nacional e internacional de la inteligencia artificial desarrollada en España, contribuyendo al mismo tiempo al avance de una IA confiable y responsable al servicio de la sociedad.