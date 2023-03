Educación dice que no le compete hacer cumplir el 25% de castellano en Cataluña tras criticar el PP su "nula autoridad"

Archivo - Dos niñas de la mano con una mujer a su llegada al primer día de clase en Barcelona, Cataluña, (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, ha asegurado que no es a su departamento a quien compete hacer cumplir que se imparta un 25 por ciento de horas en castellano en las aulas de Cataluña después de que el Partido Popular haya criticado la "nula autoridad" que ha tenido el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Durante su intervención este martes en la comisión de Educación y Formación Profesional en el Senado, Bar Cendón ha reiterado, en referencia al 25% del castellano, que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña "que se tiene que cumplir".

"Pero también hay poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, esto es el 'ABC' y, por tanto, son los tribunales los que se encargan de dictar y hacer cumplir las sentencias. No le exija al Ministerio algo que no le puede tocar", ha reprochado el secretario de Estado al senador popular Pablo Ruz Villanueva, al que también ha avisado: "Entramos en bucle".

Por su parte, el senador del PP ha advertido de la "nula autoridad que ha exhibido el Ministerio con respecto a la sentencia del 25% en Cataluña" y ha señalado que en el Gobierno han sido "incapaces de aclarar la aplicación de la sentencia". "El Tribunal Superior de Justicia ha tenido que recurrir al Constitucional. Veníamos mal y estamos a peor", ha lamentado.

Tras las palabras del popular, la senadora de Junts Assumpció Castellví Auví ha defendido que en Cataluña "es el catalán la lengua vehicular": "Basta ya de envenenar la lengua, usarla como arma política y de inventar bulos. Es ir en contra de Cataluña".

Asimismo, Castellví Auví ha asegurado que "no es verdad" que a los alumnos en Cataluña no les dejan ir al baño si no lo piden en catalán y que "no es verdad que les ponen piedras en los bolsillos a los niños si no hablan en castellano en el patio".

"Ir contra Cataluña es lo más fácil. Nosotros no somos enemigos del castellano. Queremos que nuestros alumnos tengan un buen nivel de competencia lingüística del castellano, del inglés y del catalán", ha manifestado.

La senadora de ERC Adelina Escandell también ha cargado contra el PP por hacer mención a la sentencia del 25% del castellano en Cataluña: "Repetir una y otra vez una mentira, eso es lo que están haciendo ustedes con la lengua".