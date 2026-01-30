Escuelas Católicas reclama a Tolón que aborde la cuantía del módulo de conciertos y que se amplíen también en la FP

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este viernes con representantes de Escuelas Católicas - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha reunido este viernes con representantes de Escuelas Católicas, que le han pedido que aborde la cuantía del módulo de conciertos, así como una ampliación de los conciertos en Formación Profesional.

"La reunión se ha desarrollado en un clima positivo, haciendo un repaso de los temas que más preocupan actualmente a la enseñanza concertada. La Ministra ha recalcado la importancia de buscar consensos entre los diferentes sectores y redes del sistema", ha explicado a Europa Press el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno.

Centeno ha señalado que han transmitido a la ministra "la necesidad urgente de abordar la cuantía del módulo de conciertos y la publicación oficial de las cantidades correspondientes a 2024 y 2025".

"Igualmente, le hemos solicitado una ampliación de los conciertos en Formación Profesional, para atender la enorme demanda que reciben nuestros Centros, así como la posibilidad de agilizar los trámites de autorización de nuevos Ciclos Formativos", ha agregado.

Los Centros de Escuelas Católicas, según ha asegurado Centeno, "desean escolarizar a todos los solicitantes de plaza en FP, pero los trámites son eternos y la Administración deniega conciertos para Ciclos nuevos".

Por su parte, Milagros Tolón, que también se ha reunido este viernes con representantes de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE), ha trasladado a ambas organizaciones la voluntad de diálogo de su Ministerio, así como de "avanzar en una relación basada en el respeto institucional, la colaboración, la corresponsabilidad y el objetivo compartido de progresar hacia la mejora continua de la calidad educativa".