España defiende mantener la dimensión juvenil en el programa Erasmus y avisa que una "insuficiente" aumento de dotación

BRUSELAS, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha defendido este jueves mantener la dimensión juvenil en el programa Erasmus+ para que no se limite solo a cuestiones de educación formal, al tiempo que ha avisado de que el aumento de la dotación para el próximo presupuesto europeo resulta "insuficiente".

"El programa Erasmus no puede ser solamente un programa del ámbito educativo, tiene una dimensión juvenil evidente, tiene una parte muy importante de educación no formal y nosotros sostenemos que en este debate que se abre sobre el futuro del programa Erasmus a partir de 2027, tiene que mantenerse el capítulo de juventud", ha afirmado en declaraciones desde Bruselas tras participar en la reunión con sus homólogos europeos.

A su juicio, tiene que ser el ámbito de las comisiones de trabajo de juventud donde se desarrolle el debate sobre el alcance y los objetivos y misión del programa Erasmus y no quedar supeditado solo a la dimensión académica. "Es un debate que se abre, pero vamos a defenderlo de una manera vehemente, porque entendemos son dos ámbitos que tienen un desarrollo diferente", ha explicado.

Pérez ha avisado de que si finalmente se aborda así el próximo programa Erasmus sucederá que dos programas que tienen "unas dimensiones diferentes acaben en un mismo órgano". "La cuestión que más nos preocupa es que pueda desaparecer el capítulo de juventud Erasmus+ y sea simplemente un capítulo educativo", ha resumido.

Sobre la dotación presupuestaria, el representante español ha tachado de "insuficiente" el aumento del 20% previsto en la propuesta presupuestaria, un incremento que que atribuye solo los cálculos inflacionarios por lo que reclama "un desarrollo económico mayor".