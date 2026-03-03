España ocupa el segundo puesto de Europa en patentes y startups tecnológicas con presencia de mujeres, según un estudio

Archivo - Banderas de la Unión Europea. - GUILLAUME PERIGOIS/UIMP - Archivo

La Tasa de Mujeres Inventoras (WIR, por sus siglas en inglés) alcanzó en España el 24,7% entre 2018 y 2022, lo que sitúa al país como el segundo con mayor participación femenina en materia de patentes, emprendimiento y en las profesiones relacionadas con las mismas entre los principales países europeos, por detrás de Portugal (26,9%).

Así se desprende de un nuevo estudio sobre la participación de las mujeres en las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) publicado este martes por el Observatorio de Patentes y Tecnología de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

La investigación apunta que la proporción de mujeres entre los inventores en Europa ha aumentado hasta alcanzar el 13,8% en 2022 frente al 13% en 2019.

De este modo, la provincia de Barcelona destaca como uno de los principales polos europeos de innovación en materia de mujeres inventoras, ya que ocupa el segundo lugar entre los clústeres tecnológicos europeos con mayor proporción de mujeres.

A nivel europea, el informe indica que el 13,5% de las startups con patentes cuentan con al menos una mujer entre sus fundadores. Las diferencias entre países europeos son significativas: España, Portugal e Irlanda muestran las tasas de participación más elevadas, mientras que Países Bajos, Austria y Alemania presentan las más bajas.

En el ámbito del emprendimiento tecnológico, España ocupa el primer lugar, con un 19,2% de mujeres fundadoras en startups con solicitudes de patentes europeas, según el estudio.

Asimismo, en España las startups que solicitan patentes muestran una mayor representación femenina (24,7%) que aquellas que no patentan (23,5%).

Las startups de creación más reciente presentan una mayor proporción de mujeres fundadoras a nivel europeo (14% en empresas jóvenes frente a aproximadamente 5,9% en compañías de más de 20 años). Sin embargo, el informe destaca que las empresas cofundadas por mujeres parecen afrontar mayores dificultades para escalar sus negocios, ya que la proporción de startups con mujeres cofundadoras disminuye en las rondas de financiación posteriores.

En el caso de España, la infrarrepresentación de mujeres entre los doctores que patentan fue la más baja entre los siete países europeos analizados. Durante el periodo 2011-2020, la brecha de género a nivel doctoral se situó en el 5,4%, lo que representa una ligera mejora frente al 5,6% registrado en 2000-2010.

Finalmente, en 2025, las mujeres representaban el 40,3% de los agentes de propiedad industrial europeos registrados en España, por encima de la media europea (29,2%).