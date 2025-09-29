Estudiantes del proyecto 'Voces x la FP dual' piden un modelo educativo transparente y conectado con el mercado laboral

Más De 170 Jóvenes De 12 Comunidades Autónomas Han Participado En El Proyecto Compartiendo Experiencias Y Propuestas De Mejora. - VOCES X LA FP DUAL

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de casi 20 estudiantes de Formación Profesional dual han presentado este lunes las principales conclusiones del proyecto 'Voces x la FP dual', en el que piden un sistema educativo "más transparente, equitativo y alineado" con las necesidades reales del mercado laboral.

Esta ha sido la principal conclusión que los estudiantes han presentado a la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio, en un encuentro celebrado en el Espacio Bertelsmann, en Madrid.

El proyecto se ha realizado a partir de doce grupos de trabajo autonómicos --formado por más de 170 estudiantes-- que han identificado diez ámbitos de mejora que resumen sus necesidades más urgentes y sus propuestas más concretas. En primer lugar, señalan que faltan espacios de orientación que visibilicen y pongan en valor la FP, su oferta formativa y el carácter dual de la formación.

La segunda propuesta plantea que existen limitaciones a la transición entre pasarelas educativas del sistema de FP y la universidad. Además, creen que faltan más empresas dispuestas a participar como empresas formadoras de estudiantes de FP. En cuarto lugar, afirman que la dualización de toda la oferta presenta el riesgo de que la dual transite hacia la modalidad general con el mínimo tiempo en la empresa y sin remuneración, y en quinto lugar creen que el alumnado no siempre puede participar en el proceso de elección de empresa.

Asimismo, el alumnado advierte que los planes de formación no siempre se adaptan a la realidad de cada empresa, por lo que piden revisar la complementariedad y adecuación de las enseñanzas en el centro y en la empresa. También señalan que la calidad de las tutorías de empresa se ve muchas veces menguada por la falta de información, motivación, tiempo o competencias formadoras de las personas que la ejercen.

Por último, afirman que la calidad de las tutorías de centro se resiente a menudo por la falta de recursos específicos y la escasa vinculación del profesorado con la realidad de las empresas y sectores en los que se forman sus estudiantes, y la décima petición es que faltan espacios de encuentro entre el alumnado y los tutores y formadores del centro y la empresa.

"Las propuestas de los estudiantes revelan dónde están los puntos débiles del sistema y, lo más importante, ofrecen soluciones prácticas. Incorporar su voz es imprescindible para construir una FP dual más eficaz y conectada con la realidad", ha señalado el responsable del proyecto en la Fundación Bertelsmann, Ignacio de Benito.