Expertos de IE University analizarán el impacto de la IA en el refuerzo educativo, centrado en entornos vulnerables

IE University - IE UNIVERSITY

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos de IE University desarrollarán proyectos de investigación para contribuir a la mejora de las políticas educativas europeas en todo su ciclo mediante el uso de la inteligencia artificial, según ha informado la institución académica.

Este trabajo, dirigido por Toni Roldán, profesor de IE School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University, analizará el papel de los profesores en el aula, especialmente en entornos educativos vulnerables, y el impacto del uso de herramientas de IA en la experiencia del aprendizaje de alumnos entre 10-14 años.

Esta iniciativa forma parte del proyecto INTEGRED que promueve Horizon Europe, el programa de investigación e innovación de la Unión Europea, en el que participan once instituciones y centros de investigación en el ámbito de la educación en ocho países.

IE University desarrollará dos estudios. El primero evaluará el uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo a profesores en su trabajo de refuerzo educativo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. El segundo analizará el impacto de los sesgos en la implementación de políticas educativas basadas en evidencia científica.

"La inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar profundamente en la educación. Mientras otras soluciones se centran en el uso de chatbots autónomos, nosotros investigaremos cómo la IA puede ayudar a los profesores en el aprendizaje, permitiendo delegar tareas de instrucción y práctica y ayudando a reforzar el rol de acompañamiento socioemocional y de guía educativa, especialmente necesario en entornos vulnerables. El proyecto consistirá en testar una herramienta de IA diseñada para mejorar la productividad docente y generar instrucción adaptada al nivel de cada alumno," explica Toni Roldán, profesor de Políticas Públicas en IE School of Politics, Economics and Global Affairs de IE University y responsable de este proyecto de investigación.

Por su parte, el vicerrector de Profesorado e Investigación de IE University, Juan Santaló, asegura que "la mejora de las políticas educativas requiere evidencia empírica y evaluación rigurosa".

Con esta iniciativa, IE University refuerza su apuesta por "una investigación aplicada que contribuya a adoptar decisiones públicas mejor fundamentadas sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo".

Horizon Europe, Programa Marco de Investigación e Innovación (I+I) de la Unión Europea para el período 2021-2027, impulsa el trabajo de consorcios internacionales para abordar retos complejos a través de la investigación, la innovación y enfoques multidisciplinares. El proyecto Cluster 2 apoya iniciativas que contribuyen a reforzar la cohesión social, la inclusión y el desarrollo de políticas públicas de calidad en Europa.