La Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo ofrece Harvey AI gratuitamente a todos sus alumnos y profesores

Inteligencia Artificial - CEU

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo da un nuevo paso en su apuesta por la innovación y la formación tecnológica con la incorporación de Harvey AI, una de las plataformas de inteligencia artificial especializada en el sector jurídico de mayor implantación internacional.

Desde el curso académico 2026-2027, todos los alumnos y profesores de la Facultad tendrán acceso a Harvey AI, según ha destacado la institución educativa, que ha destacado que la licencia será gratuita para los estudiantes durante toda su permanencia en la Facultad, con independencia del Grado, doble Grado o programa de posgrado que cursen.

De este modo, más de 1.500 alumnos y 150 profesores podrán incorporar a su actividad académica una tecnología que ya está transformando la forma de trabajar de los profesionales del Derecho.

Harvey es una plataforma de inteligencia artificial desarrollada específicamente para el ámbito jurídico y los servicios profesionales. Sus herramientas permiten, entre otras funciones, realizar investigación jurídica, analizar grandes volúmenes de documentación, revisar contratos y asistir en la preparación y redacción de documentos jurídicos.

Su utilización por algunos de los principales despachos de abogados y departamentos jurídicos del mundo la ha convertido en una de las herramientas de referencia en la transformación tecnológica del sector legal.

Desde el CEU apuntan que la inteligencia artificial "ha dejado de ser únicamente un ámbito de especialización para convertirse en una competencia cada vez más necesaria para el ejercicio de las profesiones jurídicas." Por ello, la estrategia de la Facultad pretende que la formación tecnológica alcance a todos sus estudiantes, también a quienes cursan cualquiera de sus Grados y dobles Grados y no han optado por estudios específicamente especializados en Derecho digital.

El acceso a Harvey AI irá acompañado de formación práctica en el uso de esta y otras herramientas de inteligencia artificial aplicadas al trabajo jurídico. En estas actividades colaborarán también profesionales que forman parte del claustro de la Facultad, entre ellos socios de despachos como PwC Tax & Legal, Écija, Garrigues y Roca Junyent, acercando al aula la experiencia de quienes están participando directamente en la transformación tecnológica de la práctica jurídica.

De este modo, los alumnos podrán aprender desde la Universidad a utilizar de manera rigurosa y responsable herramientas que encontrarán posteriormente en su vida profesional.

DEL USO DE LA IA A LA ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO Y TECNOLOGÍA

Junto a esta formación tecnológica dirigida a todos sus alumnos, la Facultad ofrece a quienes quieran profundizar y especializarse en Derecho, tecnología e inteligencia artificial itinerarios específicos tanto durante sus estudios de Grado como en el ámbito de posgrado.

Los estudiantes de Grado pueden cursar el DUE en Abogacía Tech (Derecho digital e IA), diseñado para complementar su formación jurídica con conocimientos y competencias directamente relacionados con la transformación tecnológica de la abogacía.

De esta forma, pueden finalizar sus estudios universitarios con una formación adicional y diferenciadora en un ámbito que está adquiriendo una importancia creciente en los despachos de abogados, las empresas y las restantes profesiones jurídicas.

En el ámbito de posgrado, el Máster en Legaltech ofrece una formación avanzada para quienes quieran especializarse en la transformación digital del sector jurídico y en la utilización de las nuevas tecnologías en la prestación de servicios legales.

La Facultad cuenta asimismo con un Máster en Protección de Datos, completando una oferta académica que permite abordar desde diferentes perspectivas los principales retos que la digitalización plantea al Derecho.

LEGALTECH LAB: UN NUEVO ESPACIO PARA LA INNOVACIÓN JURÍDICA

La incorporación de Harvey AI se integra en un proyecto más amplio que la Facultad de Derecho pone en marcha durante el curso 2026-2027: la creación de su Legaltech Lab, concebido como un espacio para impulsar y coordinar las iniciativas relacionadas con el Derecho digital, la inteligencia artificial y la innovación jurídica.

Entre sus primeras actividades se encuentra el Legal Tech Challenge, una competición en la que los alumnos trabajarán durante varios meses del curso en el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector jurídico; el Legal Tech Day, que reunirá durante el segundo cuatrimestre a estudiantes, académicos y profesionales en torno a las principales tendencias de transformación tecnológica del Derecho; y la creación de un Legal Hackers Student Group formado por alumnos de la Universidad, que permitirá integrarlos en la comunidad internacional de Legal Hackers y participar activamente en iniciativas relacionadas con la innovación jurídica y tecnológica.

El Legaltech Lab será también el marco para desarrollar nuevas actividades de formación, experimentación y colaboración con despachos, empresas y profesionales del sector.

Con el acceso gratuito a Harvey AI para todos sus estudiantes, la formación práctica en inteligencia artificial, los programas especializados y la creación del Legaltech Lab, la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo refuerza un objetivo central de su proyecto académico: formar juristas que, junto con una sólida preparación jurídica, sepan utilizar las tecnologías que están transformando el ejercicio profesional del Derecho.