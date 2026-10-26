Familias presentan un Decálogo para las elecciones que incluye recuperar la escritura manual y regular el uso de IA

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MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), en representación de unas 3.500.000 familias españolas, ha presentado a los partidos políticos diez propuestas fundamentales para situar al alumnado y a sus familias en el centro de las políticas educativas.

Con esta iniciativa, reclama compromisos concretos que garanticen "una educación de calidad, estable, plural y equitativa, para todos los alumnos sin distinción, donde prevalezcan el interés superior del menor, la libertad de enseñanza y la igualdad de oportunidades".

El decálogo incluye recuperar el protagonismo de los libros, la lectura y la escritura manual, especialmente en las primeras etapas educativas, y regular el uso de pantallas, móviles e Inteligencia Artificial según la edad.

CONCAPA defiende la alfabetización digital del alumnado y las familias, con herramientas de protección y acompañamiento. "La tecnología debe potenciar el conocimiento, nunca sustituir el pensamiento ni el esfuerzo", señala.

Las familias católicas exigen también la aprobación de un Pacto de Estado por la Educación, que dé "estabilidad frente a las reformas continuas"; una financiación educativa suficiente porque "invertir en educación es invertir en futuro"; garantizar la libertad de enseñanza y elección de centros; recuperar el valor del conocimiento, el esfuerzo y la autoridad docente; o extender los conciertos al Bachillerato para garantizar su gratuidad y universalizar la Educación Infantil gratuita de 0 a 3 años,

También reclaman una Selectividad única; la participación efectiva de las familias en los órganos de decisión y en las mesas de negociación educativa; y la continuidad de los centros de Educación Especial.

"Las familias estamos protegidos por el derecho constitucional a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos y el adecuado reconocimiento académico de la asignatura de Religión. La educación tiene que ser integral que atienda las dimensiones intelectual, emocional, social, ética y trascendente. Educar no es únicamente preparar para trabajar, sino también enseñar a vivir", concluye el Decálogo.

CONCAPA invita a todas las formaciones políticas a incorporar estas diez propuestas a sus programas electorales y se pone a su disposición para mantener encuentros que permitan concretar compromisos educativos.

"España necesita un sistema educativo que garantice que nuestros hijos aprendan, desarrollen sus capacidades y crezcan como personas libres, responsables y preparadas para afrontar su futuro. La educación necesita menos confrontación y más corresponsabilidad; menos improvisación y más estabilidad; menos ideología y más conocimiento, esfuerzo, libertad y futuro", señala la organización.