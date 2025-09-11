FELGTBI+ desmonta los bulos sobre el colectivo en las aulas con su campaña de TikTok 'Mute al mito' - FELGTBI

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal LGTBI+ ha lanzado este jueves la campaña 'Mute al mito' para desmontar, a través de TikTok y otras plataformas digitales, los bulos sobre el colectivo en las aulas.

En un mundo saturado de información, la organización advierte de que "es fácil que mitos, noticias falsas y discursos de odio se filtren a la juventud". "Esto no solo afecta a su visión del mundo, sino que impacta directamente en su comportamiento en las aulas, fomentando la discriminación y el bullying", precisa.

Para combatirlo, la Federación Estatal LGTBI+ ha lanzado la segunda edición de 'Mute al mito', una campaña cultural y educativa que utiliza las propias herramientas de la juventud -como TikTok y otras plataformas digitales- para reconocer los bulos, desmontarlos y construir aulas seguras e inclusivas.

Este año, la iniciativa cuenta con la participación de voces jóvenes y referentes culturales como Hugo Marlo, Ritasmind, Clover Bishhhh, Rocío Villar, Ariel Rec, Estupenda Márquez, Virtual Diva y Helio Roque, que desde sus propios lenguajes digitales desmienten mitos tan dañinos como que "las personas trans solo buscan llamar la atención", que "si eres bisexual ligas el doble" o que "la homosexualidad es antinatural y se aprende".

"Todos ellos mitos que, más allá de ser falsos, alimentan prejuicios y vulneran derechos fundamentales de la infancia y la juventud", avisa la entidad.

Para la presidenta de la federación, Paula Iglesias, "hablar de diversidad en las aulas es un derecho democrático". "Si no ofrecemos a la juventud referentes positivos y educación en diversidad lo que permea son los bulos, y esos bulos acaban convirtiéndose en discriminación y violencia. La educación es la mejor herramienta que tenemos para garantizar que las juventudes crezcan libres, sin miedo y en igualdad", señala.

La Federación Estatal LGTBI+ investiga año tras año la situación de la educación en diversidad y alerta sobre cómo los discursos de odio penetran en los entornos escolares.

Según el informe 'Estado de la educación 2025', un 40% de la Generación Z afirma no haberse sentido con libertad para ser visible durante la Secundaria, precisamente en la etapa donde se concentra la mayoría de los casos de acoso escolar.

Además, un 36% confía en sus compañeros como apoyo, y la confianza en equipos de orientación (7,6%) o en el profesorado (20%) es muy reducida.

De hecho, los centros educativos "se han convertido en uno de los espacios donde más odio se registra", ya que el 15,3% de los incidentes denunciados ocurren en colegios e institutos, una cifra que entre la Generación Z asciende al 21,2%.

Para muchos jóvenes, las aulas -que deberían ser espacios de aprendizaje y protección- "siguen siendo lugares de vulnerabilidad y hostilidad".

En este escenario, 'Mute al mito' se plantea como una respuesta cultural y pedagógica: una campaña que traduce la defensa de derechos en mensajes claros, atractivos y cercanos, y que ofrece a la juventud herramientas para cuestionar estereotipos, reconocer la diversidad como un valor y transformar las aulas en espacios de respeto, convivencia y libertad.