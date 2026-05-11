Felipe VI recibe en el Pardo a los ganadores del concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?' - CASA REAL

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este lunes en el Palacio Real de El Pardo a los alumnos ganadores de la 44ª edición del concurso escolar '¿Qué es un Rey para ti?', según ha informado la Casa Real.

El concurso, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange, tiene el objetivo de fomentar la creatividad de los escolares de toda España y acercarles la figura del Rey, la Corona y el papel que la Constitución reserva a la institución.

A su llegada al Palacio Real de El Pardo, en el Salón Barceló, el Rey ha recibido el saludo del presidente de la Fundación Institucional Española (FIES), Rafael Guardans, y del presidente de la Fundación Orange, Ludovic Alain Pech, y se ha realizado una fotografía con los alumnos y profesores participantes.

Seguidamente, ha saludado a los miembros del patronato de FIES y a representantes de la Fundación Orange y ha recorrido la exposición de los trabajos ganadores instalada en el Patio de los Austrias, donde los alumnos y profesores ha tenido ocasión de explicar personalmente sus proyectos a Felipe VI, en presencia de sus familiares.

Tras el recorrido, ha intervenido el presidente de FIES, Rafael Guardans; Berta Álvarez, profesora representante de Castilla y León; y Javier Fernández, alumno ganador de la Comunidad Foral de Navarra, seguido. Para concluir, Felipe VI ha mantenido un encuentro social con alumnos, profesores y familiares.

Durante esta edición, los escolares han presentado trabajos centrados en la figura del Rey y en el papel de la Corona en la estructura del Estado, así como propuestas relacionadas con el futuro de la Institución, representado en la Princesa de Asturias como garante de su continuidad.

Los participantes han desarrollado sus proyectos tanto en formatos tradicionales -como murales, dibujos, poesías, esculturas o redacciones- como mediante herramientas y soportes digitales, entre ellos storytelling, vídeo musical, infografía, robótica y diseño e impresión 3D.

En este sentido, como se ya se ha realizado en años anteriores, mediante la guía 'Retrata tu proyecto', se ha dado el soporte necesario al profesorado para que ayudasen a los escolares a transformar a un formato digital los proyectos que se realizaron de forma manual (mediante el envío de una fotografía o vídeo con descripción).

Han sido ganadores escolares de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria o de 1º y 2º de la ESO, de las distintas comunidades y ciudades autónomas, así como en la categoría de Educación Especial. Los alumnos premiados acuden, junto a profesores y familiares, a la audiencia con Don Felipe, para presentarle sus proyectos personalmente.