El Gobierno concede un suplemento de crédito de 1,8 millones para la evaluación de solicitudes e informes de Erasmus+

(I-D) El Ministro De Asuntos Exteriores, Unión Europea Y Cooperación, José Manuel Albares; La Ministra De Seguridad Social, Inclusión Y Migraciones, Elma Saiz, Y El Ministro De Economía, Comercio Y Empresa, Carlos Cuerpo, Durante La Rueda De Prensa. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de un suplemento de crédito de 1,8 millones de euros para los procesos de evaluación de calidad de solicitudes e informes del programa Erasmus+.

Según exponen las referencias del Consejo de Ministros, el Organismo Autónomo Servicio Español (SEPIE) para la Internacionalización de la Educación está a cargo de la constitución de un panel de expertos para colaborar en la evaluación de solicitudes, y del análisis de informes de proyectos de acciones descentralizadas en el marco del programa Erasmus+.

De este modo, la SEPIE debe atender la financiación del gasto por los servicios prestados por los evaluadores, que analizan tanto las solicitudes de subvención del programa de este año, como los informes de los convenios de 2022, 2023 y 2024. Todo ello para "evitar un perjuicio a los estudiantes y personal participante en las actividades del programa Erasmus+ por parte del SEPIE".

"A fin de cubrir la insuficiencia identificada, el SEPIE, debido al carácter inaplazable del gasto, considera necesario tramitar un expediente de suplemento de crédito por importe de 1.874.890 euros, financiado con la parte del remanente de tesorería que a fin del ejercicio anterior no fue aplicado en el presupuesto del citado Organismo Autónomo", recogen las referencias, en las que el Consejo de Ministros ha dado su aprobación al suplemento do crédito.

El SEPIE es la Agencia Nacional española del programa Erasmus+ de la Unión Europea en el ámbito de la educación y de la formación y, en calidad de ello, tiene como función, entre otras, la gestión, difusión, promoción y elaboración de estudios de impacto del programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación para el período correspondiente al marco financiero plurianual 2021-2027.