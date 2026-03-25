El Gobierno creará un Programa de IA en Educación para profesores, alumnos y familias con 140 millones para 2026/2027

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Educación, Milagros Tolón - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno creará un Programa de Inteligencia Artificial en Educación, con el objetivo de desarrollar actuaciones a lo largo de 2026 y 2027 y que tendrá un presupuesto de 140 millones de euros en este periodo, según información adelantada por El País y confirmada por Europa Press.

Este programa será para toda la comunidad educativa, siendo el profesorado, el alumnado y las familias sus principales beneficiarios y tendrá un "gran impacto" en todo el sistema educativo público español.

El objetivo general de este programa, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, es impulsar el empleo de aplicaciones de Inteligencia Artificial tanto en la enseñanza como en la gestión del sistema educativo.

Entre las principales actuaciones se encuentra la desburocratización de tareas del profesorado y el apoyo a la gestión educativa.

Durante su participación en la Cumbre Internacional sobre la Profesión Docente (International Summit on the Teaching Profession, ISTP 2026), celebrada en Tallin (Estonia) a principios de este mes de marzo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes se comprometió a avanzar en la integración crítica y pedagógica de la inteligencia artificial en la educación, "mediante la formación del profesorado y el desarrollo de herramientas digitales públicas independientes de intereses de mercado".

Este proceso se llevará a cabo garantizando que la formación y las aplicaciones tecnológicas se desarrollen dentro de la jornada laboral docente, con el objetivo de evitar la sobrecarga del profesorado.