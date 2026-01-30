El Gobierno trabaja en un nuevo Estatuto del Estudiantado que garantice "nuevos derechos" para los universitarios

Pleno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) - MINISTERIO DE CIENCIA

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha presentado este viernes su propuesta de texto del nuevo Estatuto del Estudiantado en el pleno del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE).

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que se "va a dar un paso definitivo" en el nuevo Estatuto del Estudiantado y ha señalado que el objetivo del Gobierno con esta reforma es "garantizar nuevos derechos para el estudiantado y transitar hacia un futuro de progreso dentro del mundo universitario".

En su intervención, ha puesto en valor "el papel fundamental del estudiantado en la defensa del sistema universitario y en la construcción de la sociedad".

Morant ha destacado el récord de estudiantes en este curso 2025-206 (1.875.000 matriculados) y su diversidad en trayectorias académicas y realidades sociales y económicas, destacando la necesidad de una voz organizada, que haga fuerte el sistema universitario español.

También ha afirmado que "el valor de la universidad es precisamente su comunidad universitaria" (profesorado, personal docente investigador, estudiantado), y ha valorado positivamente que el sistema universitario esté en el debate público porque ello significa estar en los hogares y en las familias.

"Tenemos que proteger la universidad a través de la protección de la propia sociedad y ésta ha de entender que el futuro de nuestro país pasa por asegurar el futuro de las universidades", ha subrayado.

La ministra ha señalado que "la educación es un derecho constitucional que se tiene que defender" y ha hecho hincapié en el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para garantizar la calidad.

"Tenemos que garantizar que el esfuerzo de las familias y del estudiantado se vea recompensadas con un título que cumple con los estándares calidad de nuestro país. También la sociedad necesita tener garantizado por el sistema que todo titular universitario de nuestro país tenga la capacidad de desarrollar su profesión en términos de calidad", ha afirmado.