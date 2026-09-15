IE Business School, IESE y ESADE, entre las 10 mejores escuelas de negocios de Europa 2026 según Bloomberg Businessweek

IE Business School - IE

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE Business School (3ª), IESE Business School (5ª) y ESADE (10ª) se encuentran entre las diez mejores escuelas de negocio de Europa según el Ranking Best B-Schools 2026 de Bloomberg Businessweek, que está liderado por IMB (Suiza).

Esta clasificación sitúa a IE Business School en primera posición de Europa en emprendimiento y en la cuarta posición en retribución. El ranking Best B-Schools de Bloomberg Businessweek evalúa indicadores como la experiencia de alumnos y graduados, la excelencia de la formación académica, la importancia del networking empresarial, el enfoque en emprendimiento y el nivel salarial.

El reconocimiento de Bloomberg Businessweek se suma al obtenido recientemente en el ranking PitchBook 2026, en el que IE Business School ocupa la 3ª posición en Europa y la 14ª del mundo, con 388 fundadores y 343 startups puestas en marcha por graduados MBA que han levantado 7.200 millones de dólares.

El ranking Pitchbook 2026 analiza el perfil de 200.000 emprendedores procedentes de todo el mundo cuyas startups han participado en rondas de financiación en la última década.

"La primera posición de IE Business School en emprendimiento refleja nuestra apuesta por impulsar las ideas y convertirlas en proyectos", ha señalado el vicepresidente de IE University y presidente del IE Entrepreneurship & Innovation Center, Juan José Güemes.

Güemes ha destacado que los alumnos de IE Business School "no solo estudian emprendimiento, sino que lo viven y desarrollan capacidades cada vez más valiosas para todo tipo de organizaciones".