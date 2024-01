IE University acelera la reducción de residuos en 2024 dentro del '10 Year Challenge' para proteger el planeta

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

IE University impulsa en 2024 iniciativas destinadas a reducir la generación de residuos en el campus, un objetivo que se enmarca dentro del '10 Year Challenge' de IE University, un proyecto estratégico impulsado por la Sustainability Office de IE University, que plantea retos anuales para proteger el planeta entre 2020 y 2030, en línea con los ODS de Naciones Unidas.

Para conseguir esa reducción de residuos, IE University pondrá en marcha proyectos de concienciación, análisis y rediseño de procesos en el campus. La estrategia de sostenibilidad de IE University impulsa a través de su actividad la protección del planeta, la concienciación y promoción de una sociedad más equitativa para garantizar un futuro mejor.

"La sostenibilidad es protagonista de la gestión empresarial. Trabajamos desde 2020 a 2030 en retos anuales que impulsan la sostenibilidad. Dentro de nuestra apuesta educativa, este año hemos puesto en marcha el Master in Sustainability and Business Transformation y nos llena de orgullo ver cómo nuestro faculty dedica más de 15.000 horas cada año a la formación de alumnos de grado y de posgrado en sostenibilidad. Nuestro objetivo es integrar la sostenibilidad de manera transversal en todos los ámbitos de nuestra institución", afirma la Global Head of Sustainability de IE University, Isabela del Alcázar.

IE University, redujo la huella de carbono un 33% en 2022-2023 respecto al año anterior. Además, compensó las emisiones de carbono de 2021-2022 con proyectos de absorción en Oia (Pontevedra, España) y con 1.365 créditos certificados en el bioma amazónico en Brasil. Asimismo, redujo el consumo de agua un 50%, incrementó las energías renovables un 50% y disminuyó el consumo de papel un 92% respecto a los datos de 2019-2020.

Dentro de su apuesta académica, IE University dedicó más de 15.800 horas de formación a contenidos relacionados con sostenibilidad, lo que supuso el 9% del total de sesiones impartidas, un 38% más que en 2019-2020. Como reflejo de esta apuesta académica, Financial Times reconoció a IE University como la mejor institución del mundo en formación en contenidos ESG y Net Zero en su Ranking MBA 2023. En cuanto a legado social, las horas pro-bono dedicadas por alumnos, profesores y staff a proyectos de impacto social se incrementaron en un 25% en 2022-2023 respecto al año anterior.

IE University ha sido premiada esta semana en los Responsible Business Education Awards 2024 que concede Financial Times, en reconocimiento a su apuesta educativa innovadora y su compromiso con la sostenibilidad. Esta distinción reconoce la experiencia inmersiva que ha diseñado IE University con la simulación "Eye in the Storm: your role in climate change action".

Este proyecto ha sido desarrollado por Isabela del Alcázar, Global Head of Sustainability de IE University; y Gonzalo Delacámara, Director del IE Center for Water & Climate Adaptation, en colaboración con el equipo de Digital Learning de IE University.

Los alumnos de IE University participan en numerosas iniciativas de sostenibilidad como el Social Impact Lab que apoya a empresas sociales en Sudáfrica y España con proyectos de consultoría, o Financieros sin Fronteras (FsF), una ONG que promueve la inclusión financiera en África. Además, IE Net Impact Club tiene el objetivo de concienciar, inspirar y formar a la comunidad IE para impulsar la gestión empresarial socialmente responsable.

IE University trabaja con el Grupo Social ONCE para impartir formación a personas con discapacidad, fomentando su incorporación al mundo empresarial, reforzando su perfil emprendedor e innovador, facilitando la accesibilidad en el campus y desarrollando políticas de contratación socialmente responsables.

El IE Alumni Sustainability Club promueve la concienciación sobre los ODS de Naciones Unidas. El Foro de Responsabilidad Social de IE University reúne cada año a altos ejecutivos para analizar los retos de la RSE. Y entre otros eventos, la institución celebra cada otoño la IE Sustainability Week, una semana en la que la protección del planeta, el voluntariado social y el impulso de proyectos de economía circular son protagonistas en el campus.