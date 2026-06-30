Joaquín Chico Céspedes, Premio de Investigación en Ética Empresarial por un trabajo sobre empresas que utilizan la IA

Premio de Investigación en Ética Empresarial - COMILLAS

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Chico Céspedes ha recibido el primer galardón de los Premios de Investigación en Ética Empresarial por su tesis DBA (Doctorate of Business Administration in Management and Technology) titulada 'The Interplay Between Corporate Purpose and Sustainability as a Driver of Performance: An Empirical Study of Fortune Global 500 Companies Using Artificial Intelligence', defendida en la Universidad Pontificia Comillas y elaborada bajo la dirección de los doctores Alberto Andreu Pinillos y Alejandro Rodríguez Gallego.

El investigador ha recibido el galardón de la IX edición de los Premios de Investigación en Ética Empresarial, organizada por la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas y Bankinter.

El trabajo premiado explica cómo el propósito y la sostenibilidad se articulan estratégicamente para generar resultados empresariales, empleando para ello herramientas de inteligencia artificial aplicadas a las compañías del Fortune Global 500. Además del diploma acreditativo, el galardón está dotado con un trofeo de cristal y con 4.000 euros.

El segundo premio ha recaído en Flávia de Santis Zacchello, por su tesis doctoral 'La influencia del Propósito en la toma de decisiones de la Alta Dirección y sus implicaciones ético-humanísticas para las personas, las empresas y la sociedad', mientras que el tercer galardón ha sido para Igor Alejandro González Villa, por su tesis doctoral 'La integración del propósito corporativo en la cultura organizacional: análisis de las empresas cotizadas en el IBEX 35 y el Dow Jones'.