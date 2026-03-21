Más del 50% de profesionales de la educación y la salud tiene síntomas de 'burnout' según el IEPP

Ponentes del Encuentro IEPP Bienestar Laboral en Madrid - IEPP

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los profesionales del sector educativo y sanitario presenta riesgo de 'burnout', con síntomas como agotamiento emocional, despersonalización o baja realización personas, entre otros, según el último estudio del Instituto Europeo de Psicología Positiva (IEPP).

Esta semana se ha celebrado II Encuentro sobre Bienestar en Madrid, que reunido a expertos, instituciones públicas y agentes sociales para analizar el bienestar laboral como uno de los principales retos estratégicos para empresas y organizaciones.

Un 56% de los profesionales sanitarios presentan indicios de burnout, junto al 58% de los del sector educativo, dos profesiones que se caracterizan por su alta demanda emocional más allá de las competencias técnicas.

El informe, presentado durante la jornada, destaca también que el 62% del agotamiento emocional puede explicarse por variables asociadas al trabajo como la sobrecarga emocional, el aislamiento, la ausencia de reconocimiento o la calidad de las relaciones laborales, lo que "evidencia que el burnout no es un problema individual, sino un fenómeno directamente influido por el entorno profesional".

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

La directora del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Aitana Garí, ha destacado un cambio de paradigma a la hora de abordar el bienestar laboral: "Ya no puede entenderse solo desde la motivación o la productividad, sino como una cuestión directamente vinculada a la prevención de riesgos laborales".

Ha explicado que los riesgos psicosociales se originan en la misma organización del trabajo, por lo que "pueden y deben prevenirse", y ha apelado a la responsabilidad de las empresas para generar entornos de trabajo más saludables.

BENEFICIOS

La directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), Marina Parra, ha reafirmado el papel del bienestar laboral como factor clave para la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones, en tanto que los entornos laborales que cuidan a las personas "generan organizaciones más eficientes, comprometidas y resilientes".

La secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha reclamado integrar el bienestar emocional en la negociación colectiva como "una inversión en progreso social y económico", mientras que la presidenta de Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA), Ana Gómez, ha defendido una revisión profunda del sistema preventivo.