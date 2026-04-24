Los mejores expedientes académicos de España organizan clases gratuitas 'online' hasta el 11 de junio

Archivo - Alumnos y profesores durante el primer examen de la PAU 2025, en un aula en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de jóvenes reconocidos entre los mejores expedientes académicos de España ha puesto en marcha un ciclo de 'webinars' gratuitos bajo el título 'El Saber Invisible', con una iniciativa que busca "democratizar el acceso al conocimiento y fomentar el pensamiento crítico".

Los 'webinars' comenzaron este jueves y se extenderán hasta el 11 de junio. En concreto, el día 30 de abril tendrá lugar 'Hamnet, Cumbres borrascosas y el reto de las adaptaciones'; el 7 de mayo, 'Sincronización: desde la economía al cerebro'; el 14 de mayo, '¿Nacemos sabiendo hablar?'; y el 21 de mayo, '¿Qué es la IA? De la comida a la energía'.

Asimismo, el 28 de mayo se desarrollará 'Vidas clericales del Toledo Bajomedieval'; el 4 de junio, 'Química: de villana a heroína'; y el 11 de junio, 'El autor de la primera novela sobre la Guerra Civil Española'. El ciclo incluye sesiones online estructuradas en una parte expositiva seguida de debate.

'El Saber Invisible' se presenta como un espacio digital abierto a cualquier persona interesada en aprender, reflexionar y debatir, independientemente de su formación previa. Los interesados podrán inscribirse a través de la web y redes sociales de 'La Facultad Invisible'.

Esta asociación es "apolítica y sin ánimo de lucro" y cuenta como núcleo fundacional a personas que han sido galardonadas con el Premio Nacional de Excelencia Académica Fin de Carrera que concede el Ministerio de Educación. Recientemente también ha abierto sus puertas a Premios Autonómicos fin de Carrera, Premios Extraordinarios fin de Carrera y Premios Arquímedes (Grado o Posgrado).