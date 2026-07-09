El Ministerio de Universidades convoca los Premios Nacionales de Fin de Carrera

Archivo - Varios estudiantes en un aula de la Universidad Complutense de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha publicado este jueves la convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria.

En concreto, los premios corresponden a la finalización de estudios en los cursos académicos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y 2024-2025.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que "con esta convocatoria, el MICIU recupera la celebración de unas distinciones de gran tradición en el sistema universitario español, que constituyen el máximo reconocimiento a la excelencia académica del estudiantado universitario de nuestro país".

El objetivo es distinguir a quienes han obtenido los mejores resultados durante sus estudios de Grado y reconocer públicamente el esfuerzo, el mérito y el rendimiento académico de los mejores expedientes de las universidades españolas.

En total, podrán concederse hasta 348 premios, distribuidos entre las cinco ramas de conocimiento: Artes y Humanidades (7 premios), Ciencias Sociales y Jurídicas (15), Ciencias de la Salud (12), Ciencias (9) e Ingeniería y Arquitectura (15).

Cada premio está dotado con 5.000 euros y lleva aparejada la expedición de un diploma acreditativo, además de su anotación en el expediente académico de la persona premiada.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por la universidad a través de sede electrónica. El plazo comienza mañana 10 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 6 de agosto de 2026.