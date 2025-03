Morant apuesta por combatir el avance de universidades privadas "que priman sin escrúpulos el negocio sobre la calidad"

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha avisado de que la universidad pública está "seriamente amenazada" y ha criticado "la desinversión por parte de los gobiernos autonómicos que tienen las competencias en la financiación de las universidades".

"No es ni dejadez ni incapacidad para gestionar, es una política pensada contra el talento y el mérito, porque no hay mérito si no hay igualdad de oportunidades", ha manifestado este lunes Morant durante su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado.

Para la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades, la meritocracia "se socava con la desigualdad" y, por tanto, si no hay un verdadero ascensor social, que es lo que suponen las universidades públicas, no habrá en España "una verdadera meritocracia". "No lo duden, quienes ataquen a la universidad pública nos van a encontrar a este Gobierno y a esta ministra siempre enfrente", ha sentenciado.

En este contexto, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado esta mañana que el Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros tramitar de urgencia el real decreto para "endurecer" los criterios para la creación de nuevas universidades.

Con esta medida, el Gobierno va a reforzar las exigencias para garantizar que las universidades "sean proyectos de calidad", añadiendo al informe de la Conferencia General de Política Universitaria un informe de evaluación preceptivo elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes. Este informe será vinculante en el proceso de creación de nuevas universidades.

En segundo lugar, se endurecerán los criterios de apertura de nuevas universidades y se exigirá una masa crítica mínima de 4.500 estudiantes en los primeros cinco años de ejercicio y los nuevos centros deberán disponer de, al menos, un 10% de plazas de alojamiento universitario para facilitar el acceso a la vivienda y se va a exigir experiencia en la gestión universitaria a sus promotores.

En materia de investigación, para asegurar un compromiso real con la generación de investigación y de conocimiento, el Gobierno propone que las universidades online se consideren de ámbito nacional porque su radio de actuación es en la práctica todo el país. De este modo, solo podrán ser autorizadas con la aprobación de las Cortes Generales para reforzar la supervisión y garantizar su calidad académica en beneficio de los estudiantes de todo el territorio.

"Queremos combatir el avance de aquellos centros privados que priman sin rigor ni escrúpulos el negocio sobre la calidad. La aprobación de la creación de nuevas universidades le corresponde a las comunidades autónomas, pero nosotros queremos regular que se hace en condiciones de calidad. Son asuntos de urgencia y mañana mismo llevaremos este endurecimiento de criterios al Consejo de Ministros para su tramitación urgente, con el objetivo de que puedan entrar en vigor lo antes posible", ha comentado Morant.

NUEVA SELECTIVIDAD Y AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

Respecto a la nueva Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebrará por primera vez este verano, ha defendido que "es un modelo consensuado con todo el territorio nacional, que cuenta con el informe favorable del Consejo Escolar del Estado, del Consejo de Universidades y del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, tras un proceso participado por toda la comunidad educativa".

Así, Morant ha recalcado que la nueva regulación "avanza hacia un modelo de homogeneización dentro del absoluto respeto al reparto competencial". "Es una prueba consensuada que contará con una estructura única, común, unas características básicas iguales y, por primera vez, unos criterios de corrección mínimos comunes para todo el territorio", ha puntualizado.

Por otro lado, ha celebrado que la Agencia Espacial Española ya ha movilizado 178 millones de euros en programas de apoyo a la industria del sector. "España hoy tiene más voz e influencia en un ámbito tan estratégico como el aeroespacial, un ámbito importantísimo también para asegurarnos la seguridad y la defensa", ha apuntado.

En este punto, la ministra ha subrayado que, "si todo va bien", la empresa PLD Space convertirá a España este diciembre "en el primer país de la Unión Europea con un lanzador propio de microsatélites".