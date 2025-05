Morant avanza que el Gobierno hará "frente" a la Ley de Universidades de Ayuso: "Hoy ha presentado su Ayusazo"

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado que el Gobierno "va a hacer frente" a la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) en la que está trabajando la Comunidad de Madrid.

"Yo no voy a hacer como ella, no voy a decir que voy a recurrir algo que todavía no está escrito, pero le adelanto que el Gobierno de España también le va a hacer frente a su nueva Ley de Universidades. Ayuso hoy ha presentado su ayusazo, que es un tijeretazo en toda regla a la universidad pública", ha señalado este lunes Morant en declaraciones a los medios antes de presidir el Pleno del Consejo de Universidades en la Facultad de Educación de la UNED.

La ministra ha respondido así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha anunciado que llevarán a los tribunales el decreto para la creación de universidades que prevé aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros el próximo mes.

La futura Ley de Universidades en la que trabaja la Comunidad de Madrid creará un distrito único de prácticas, permitirá compartir compras y servicios a las universidades y contará con un nuevo sistema de financiación plurianual, básica y por objetivos y en el que ninguna universidad pública "saldrá perdiendo".

En este sentido, Morant ha criticado que Ayuso "tiene un plan cada vez menos oculto de privatización de la universidad en la Comunidad de Madrid". "Con esa asfixia generalizada que lleva la universidad pública aquí en la Comunidad de Madrid, lo único que está haciendo a las claras es privatizar el sistema", ha advertido.

"Por una parte, machacando el sistema con una infrafinanciación y ,por otra parte, pues abriendo las puertas a las universidades privadas. Para que la gente lo sepa, hay seis universidades públicas en la Comunidad de Madrid y trece universidades privadas", ha recordado la ministra.