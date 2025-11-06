Observatorio EducAcción nace para impulsar el cambio educativo desde la evidencia, colaboración y compromiso compartido

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación EducAcción ha presentado el Observatorio EducAcción, una iniciativa plural e independiente que busca impulsar el cambio educativo desde la evidencia, la colaboración y el compromiso compartido.

El objetivo es movilizar talento, conocimiento y voluntad social para que las decisiones sobre la educación se tomen con base en los datos, las necesidades reales de los centros y la voz de quienes viven la educación cada día.

Para llevarlo a cabo, los expertos de distintos ámbitos que los constituyen trabajarán a lo largo de los próximos meses en ofrecer propuestas concretas que impulsen la transformación educativa en España, evitando que el cambio quede en una teoría utópica.

Lo harán a través del Diseño de Futuros (Futures Design), un enfoque que permite anticipar escenarios, priorizar decisiones y diseñar rutas de cambio realistas.

"Esta metodología permite pasar del diagnóstico a la acción, ayudando a construir escenarios deseables y decisiones compartidas para el futuro de la educación", ha explicado Consuelo Verdú, socia fundadora de NCompany y responsable de la dinamización de las sesiones.

El Observatorio EducAcción se presenta como un espacio estable de colaboración entre sociedad civil, comunidad educativa y administraciones públicas. De esta manera, se busca devolver la educación a su lugar central en el proyecto de país y avanzar hacia un sistema más equitativo, innovador y humano.

El Observatorio reúne a 49 expertos de reconocido prestigio, entre los que se encuentran, Juan Carlos Cubeiro, Elsa Punset, Cándido Méndez, Beatriz Becerra, Fidel Rodríguez-Batalla, David Vivancos, Laura Rojas-Marcos, Plácido Domenech, Federico Buyolo, Agustín Cuenca, Daniel Molina, Isabel Garro, Alejandro Picó, Juan Luis Cano, Carlos Mataix o Pablo D'Ors, entre otros, y cuyo listado completo se hará público al finalizar el mes de noviembre tras la celebración de las primeras reuniones de cada Consejo.

Estos consejeros representan la excelencia y diversidad de pensamiento actual sobre el presente y futuro de nuestras sociedades, formando un grupo multidisciplinar y multigeneracional.

La fundación destaca que su participación "garantiza un proceso sólido, plural y basado en evidencias, orientado a convertir el conocimiento en acción y la reflexión en transformación".