OFG, grupo educativo de origen británico, adquiere la Escuela IDEO en Madrid

Escuela IDEO - OFG

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

OFG, grupo educativo de origen británico, ha adquirido la Escuela IDEO en Madrid, una incorporación que responde a la estrategia de crecimiento internacional de la institución que busca llevar su modelo educativo a nuevos países en Europa.

Escuela Ideo, fundada en 2014, está ubicada en Madrid, donde actualmente atiende a más de 1.200 alumnos, según ha informado el grupo educativo.

"Con un modelo pedagógico basado en la atención personalizada, el aprendizaje activo y vivencial, la sostenibilidad y la innovación, es uno de los centros escolares de la Comunidad de mayor desarrollo en los últimos años", han señalado desde OFG, destacando que Escuela IDEO cuenta con una oferta educativa que abarca todas las etapas, así como Formación Profesional de grado medio y superior.

El propósito del grupo educativo es "conocer a cada estudiante de forma individual y construir itinerarios personalizados que les permitan alcanzar el éxito".

Bajo esta premisa, Outcomes First Group ya incorporó en el mes de enero el Colegio Areteia a su red, un centro de referencia en Madrid, por su sólida apuesta por diversidad, la excelencia y la atención individualizada.

Escuela IDEO operará a partir de este mes de septiembre bajo el paraguas del grupo británico y enfocará sus esfuerzos en reforzar tanto su modelo pedagógico como su cultura escolar gracias a la experiencia, conocimientos, investigación, evidencia clínica y recursos del grupo.