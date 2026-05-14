El pedagogo Gregorio Luri, sobre bajar las ratios: "Hay estudios que dicen que se reducen y empeoran los resultados"

Archivo - El pedagogo y maestro Gregorio Luri - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El maestro, licenciado en Pedagogía y doctor en Filosofía Gregorio Luri ha destacado que no hay "ni un estudio" que demuestre que por reducir las ratios de alumnos en el aula "se incrementen los resultados".

"Tenemos estudios que nos dicen que se han reducido las ratios y se han empeorado los resultados", ha asegurado este jueves el pedagogo en un encuentro con los medios, con motivo de la presentación de su libro 'Pedagogismo' (CEU Ediciones) escrito junta a Fausto di Biase.

Luri ha defendido que si se reducen las ratios "inmediatamente" va a haber una demanda de profesorado "muy notable". "Para cubrir esas plazas tienes que bajar el nivel de exigencia", ha advertido.

No obstante, ha precisado que la reducción de las ratios "es imprescindible si quieres garantizar la atención de todos los niños, pero no necesariamente va a estar asociada a un incremento de la calidad".

Por ello, el experto se ha mostrado partidario de la bajada de ratios porque, en sus palabras, "independientemente de los resultados objetivos estás viendo docentes angustiados que no puedes atender". "Si creemos que el incremento del gasto va a ir asociado a una mejora de los resultados nos equivocamos", ha puntualizado.

"Hoy en España pasa otra cuestión, es la sensación de los docentes de que no pueden atender a los alumnos con trastornos específicos. Si para cada niño con un problema le tienes que hacer un programa específico, los profesores no llegan", ha manifestado.

El filósofo también ha reflexionado sobre la utilización de dispositivos electrónicos en los colegios. "La relación pedagógica fundamental es la relación cara a cara y eso no puedes sustituirlo", ha apuntado.

"No tiene sustitutos pero siempre ha necesitado complementos. En Mesopotamia había tablets de arcilla. Bastantes personas vieron en las pantallas una pedagogía de la liberación, la idea de que un ordenador sería la respuesta a todos los problemas", ha agregado.

En este punto, Luri ha recalcado que "faltan estudios longitudinales lo suficientemente amplios" al respecto. "Si la escuela no educa en el uso de las pantallas ¿quién educa? No podemos renunciar a eso, hay que tener cuidado en muchas cosas, las tecnologías cuanto más potente son más pueden hacer bien y más pueden hacer mal", ha cuestionado.

Respecto a la prueba de acceso a la universidad (PAU) en España, ha puesto en valor la importancia de los contenidos. "Estamos erosionando los contenidos con la idea bastante absurda de que es más importante el pensamiento crítico que los contenidos. No puedes tener pensamiento crítico sobre información ausente", ha comentado.

Por otro lado, Luri ha defendido el valor de los profesores frente a los políticos. "Los políticos van y vienen, lo que quedan son los maestros. Cualquier país está mucho más en manos de sus docentes que de sus políticos, la educación es la política más noble", ha subrayado.

UN ENSAYO A MEDIO CAMINO ENTRE DIAGNÓSTICO, DENUNCIA Y ADVERTENCIA

El libro publicado por Gregorio Luri y Fausto di Biase es un ensayo que está a medio camino entre el diagnóstico, la denuncia y la advertencia.

Los autores le toman el pulso al sistema educativo actual, consideran el apogeo de una teoría procedente de Estados Unidos (pedagogía progresiva o pedagogismo) y advierten de los efectos que conllevaría su imposición definitiva en Europa.

Esta ideología, según Luri y di Biase, se propone subvertir el viajo orden de la enseñanza: Ya no se trata de formar al niño en una disciplina, sino de "enseñarle a aprender"; ya no de transmitirle una sabiduría, sino de iniciarlo en unas destrezas.

Los profesores apenas deben brindar al alumno de las herramientas necesarias para que alcancen por sí mismos, por sus solas fuerzas, el conocimiento.

El pedagogismo, en palabras de los autores, se basa en un optimismo antropológico. Mientras los antiguos métodos exaltaban la voluntad y el esfuerzo, los nuevos encomian la espontaneidad.

"El alumno aprendería lo necesario instintivamente, casi por inercia, como los animales. La realidad, sin embargo, desmiente el constructo teórico: un niño al que no se educa es un niño más libre; es, simplemente, un niño asilvestrado", explican.