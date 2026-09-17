PNV rechaza que alumnos con necesidades educativas especiales computen por 2 a efectos de ratio y pide más recursos

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MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) considera que la medida de que el alumnado con necesidades especiales compute por dos a efectos del cálculo de la ratio máximo "no resulta equitativa ni favorece adecuadamente la inclusión de este alumnado en el aula ordinaria".

Así lo ha reflejado el PNV en una enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, a la ley que reduce las ratios en el aula y las horas lectivas de los profesores, que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Para el grupo vasco, la respuesta educativa inclusiva "no debe descansar principalmente en una regla de cómputo numérico, sino en la dotación efectiva de los apoyos y recursos necesarios para garantizar una atención personalizada y de calidad".

Por ello, propone que la norma básica evite configurar el doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales como mecanismo general de respuesta y "apueste expresamente por que las administraciones educativas destinen los recursos adicionales personales, materiales y organizativos necesarios para favorecer su inclusión efectiva en el aula ordinaria, incluyendo apoyos especializados, orientación, formación docente y medidas de coordinación interdisciplinar".

De este modo, el PNV insta a eliminar de la futura ley que "cada alumno que presente necesidades educativas especiales compute como dos plazas, a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas, compensando de esta manera la mayor dedicación necesaria por parte del profesorado".

Por otro lado, advierte de que la reducción de ratios genera obligaciones estructurales permanentes "cuyo coste recae sobre las administraciones autonómicas", por lo que reclama que la norma se acompañe "de un mecanismo de financiación y de evaluación de impacto consensuada".

También quiere añadir que corresponda a cada administración educativa, en el ejercicio de sus competencias, determinar el tratamiento del alumnado con necesidades educativas especiales a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas.

"La respuesta educativa inclusiva no debe descansar principalmente en una regla de cómputo numérico, sino en la dotación efectiva de los apoyos y recursos necesarios para garantizar una atención personalizada y de calidad", señala en la justificación de otra de las enmiendas.

De este modo, el partido vasco insiste en que la norma básica "evite configurar el doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales como mecanismo general de respuesta y apueste expresamente por que las administraciones educativas destinen los recursos adicionales personales, materiales y organizativos necesarios para favorecer su inclusión efectiva en el aula ordinaria, incluyendo apoyos especializados, orientación, formación docente y medidas de coordinación interdisciplinar".