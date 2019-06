La Pompeu Fabra y la Rovira i Virgili, únicas españolas entre las 100 mejores universidades jóvenes del mundo

Publicado 27/06/2019 19:10:38 CET

BARCELONA/MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona son las dos únicas españolas entre las 100 mejores universidades jóvenes del mundo, según el rankig elaborado por Times Higher Education entre instituciones con 50 años o menos.

La UPF ocupa el puesto número 11 de una clasificación liderada por la The Hong Kong University of Science and Technology, mientras que la URV se sitúa en el lugar 78 y la UOC entre el 100-150.

Además, otras cuatro universidades españolas están entre las 150 mejores. Son las Jaume I de Castellón, la Oberta de Catalunya, la Politécnica de Catalunya y la Universidad de las Islas Baleares.

Mientras, entre las 200 primeras se encuentran la Universidad de Vigo, la Universidad de Alcalá, la Universidad Carlos III, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Técnica de Madrid, y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

El Times Higher Education Young University Rankings incluye a 351 universidades y sigue los mismos indicadores que la clasificación Times Higher Education, pero el peso se ha ajustado para otorgar menos preponderancia a la reputación.