PP exige que no se cierren centros de educación especial y Tolón responde que trabajará "por la calidad de la educación"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jaime de los Santos, ha exigido al Gobierno que no cierre los centros de educación especial, mientras que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha respondido que seguirán trabajando "por la calidad de la educación".

"Vamos a seguir trabajando por la calidad de la educación como tendré la ocasión de detallar la próxima semana en mi comparecencia de Educación, en la cual le espero", ha replicado este martes Tolón en su comparecencia en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados.

Por su parte, de los Santos ha recordado que este sábado 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. "Me gustaría que les mirara a los ojos y les dijera que no les va a echar de sus aulas, que no va a cerrar los centros de educación especial y que va a respetar a sus familias, a sus docentes", ha recalcado.

"Estas personas maravillosas no solamente merecen todo nuestro respeto, sino que se les permita ser lo que quieren ser de la mano de quien mejor lo puede hacer", ha puntualizado.

El diputado popular ha advertido de que lo que hace el Gobierno con la Ley de Educación (LOMLOE) "sí que es odio de verdad, al expulsarles del sistema, obligándoles a entrar en sus parámetros".

"Señora ministra, basta de odio, basta de mentiras, basta de falsedades, lo que la educación necesita, y mucho más estas personas, son valores, son fórmulas y, desde luego, no milagros", ha sentenciado de los Santos.