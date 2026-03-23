PP pide en el Senado mantener los centros de educación especial: "Sánchez no tiene derecho a intervenir en las familias"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha organizado este lunes un acto en el Senado con el objetivo de mantener los centros de educación especial, en el que ha defendido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos".

En la inauguración de la jornada la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha incidido en que los centros de educación especial son "la mejor fórmula para que cada hijo pueda alcanzar el mejor desarrollo personal" porque, según ha explicado, en ellos los apoyos "son individualizados para cada niño que lo necesita".

"Queremos que se garanticen esos apoyos para poder desarrollar su proyecto de vida, su autonomía, su capacidad de poder comunicarse, lo que cualquier padre o madre desea para sus hijos. Como Pedro Sánchez no está aquí, no está en ello y no tiene derecho a intervenir en las familias, eso es lo que queremos proteger", ha manifestado.

En este contexto, los populares han registrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado una proposición no de ley y una moción, respectivamente, relativas a garantizar el derecho a la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La moción registrada en la Cámara Alta se debatirá en el próximo Pleno que, según ha avanzado Alicia García, se celebrará la primera semana de abril.

La portavoz del PP en el Senado ha asegurado que, con los centros de educación especial, "lo único que se busca es la equidad, que cada niño tenga lo que necesita para poder desarrollar todas sus capacidades". "Nadie quiere más a un hijo que sus padres y nadie mejor que sus padres sabe lo que necesita y nadie puede imponer la educación de los hijos a los padres, ni Pedro Sánchez", ha aseverado.

En este punto, García ha recordado que la libertad y la igualdad son "uno de los principios básicos" que defiende el Partido Popular. "Es lo que llena y nos guía nuestra acción. Y unos principios que están siendo atacados con dureza, es verdad, por el Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado.

Durante su intervención, la senadora ha señalado que el PP organiza esta jornada porque sabe "la importancia de la educación especial" y quiere ponerla en valor porque "corre peligro con el Gobierno de Pedro Sánchez".

"PROTEGER A LOS 300.000 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES"

"Creo que es el momento de protegerla y de unirnos, proteger a los 300.000 alumnos con necesidades educativas especiales que hay en España, el 15% están escolarizados en centros de educación especial. Yo creo firmemente en los centros de educación especial", ha zanjado.

Las iniciativas registradas por el PP, a las que ha tenido acceso Europa Press, instan al Gobierno a modificar la Ley de Educación (LOMLOE) "para asegurar que los centros de educación especial mantengan su función de escolarización".

En la misma línea, exigen establecer en la ley que la educación inclusiva "será aquella que mejor se adecúe a la situación individual del alumno, con el fin de garantizar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y su inclusión efectiva en la sociedad".

El PP también quiere que se establezca expresamente que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros sostenidos con fondos públicos "tiene como finalidad el máximo desarrollo personal del alumno, y su inclusión en la sociedad, mediante una enseñanza de calidad".

Asimismo, reclama que los alumnos con necesidades educativas especiales "sean escolarizados en función de sus necesidades, innovando, flexibilizando y diversificando la organización de los espacios, las alternativas metodológicas y las modalidades de escolarización en centros ordinarios, en centros de educación especial, en escolarización combinada o en aulas específicas, a fin de personalizar y mejorar la atención educativa a las necesidades de cada alumno".

Para el PP, la inclusión educativa "no puede identificarse con una única modalidad organizativa, sino con aquella que, tras la correspondiente valoración técnica, permita alcanzar el máximo desarrollo personal del alumno y su inclusión efectiva en la sociedad".

Por ello, cree conveniente garantizar el derecho a la educación de estos alumnos, con énfasis en garantizar la función estructural de los centros de educación especial; regular expresamente la permanencia al menos hasta los 21 años; priorizar la participación efectiva de las familias en la escolarización; impulsar la atención temprana como elemento preventivo esencial; y garantizar un marco de financiación adecuado y suficiente.