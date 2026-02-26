PP, Vox y Junts tumban en el Congreso una iniciativa de Sumar para vigilar el cumplimiento del decreto antichiringuitos

Archivo - Alumnos repasan apuntes - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves una proposición no de ley del Grupo Plurinacional Sumar sobre el fortalecimiento de la supervisión y el aseguramiento de la calidad en universidades privadas y de las nuevas titulaciones.

La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de los grupos parlamentarios Popular, Vox y Junts, y la abstención del Grupo Parlamentario EAJ-PNV.

La proposición no de ley, recogida por Europa Press, instaba al Gobierno a establecer un mecanismo de seguimiento, en coordinación con comunidades autónomas y agencias de evaluación, que verifique que las universidades privadas han cumplido las obligaciones de adaptación establecidas en el nuevo real decreto de creación de universidades.

Asimismo, Sumar pide que el Ejecutivo revise el régimen de silencio administrativo en la autorización de nuevas titulaciones previsto en el real decreto, "para asegurar que ninguna titulación pueda implantarse sin una evaluación previa completa, rigurosa y acreditada de sus condiciones de calidad, viabilidad y adecuación académica siempre con la supervisión del Consejo de Universidades"

También defiende equiparar el procedimiento de verificación y autorización de enseñanzas universitarias oficiales previsto en el real decreto para operadores privados de acuerdo con los estándares de calidad de las universidades públicas, "reforzando los requisitos mínimos de planificación, profesorado, infraestructura y solvencia institucional, y garantizando una supervisión efectiva, coordinada y transparente de todas las nuevas titulaciones ofertadas".

Aunque Sumar reconoce que el nuevo real decreto establece criterios "más estrictos" para la creación de universidades y refuerza los mecanismos de control, considera que "sigue siendo necesario garantizar la correcta aplicación de los requisitos de acreditación y la supervisión homogénea de todas las titulaciones".

Con el objetivo de fortalecer el aseguramiento de la calidad del sistema universitario, y en el marco de las competencias del Estado recogidas en la Constitución Española, Sumar avisa de que "resulta imprescindible establecer mecanismos eficaces de seguimiento, evaluación y control de la calidad de las titulaciones universitarias".

Desde el Partido Popular ha explicado que el real decreto de creación de universidades tiene una disposición transitoria primera que dice que, "pasados cinco años, entonces se verá cómo ha quedado el sistema de garantía de las universidades".

"No han pasado todavía cinco años y aquí están ustedes con esta proposición. Entiendo que no confíe mucho en este Gobierno, pero es que antes de que se cumpla el plazo de la verificación, pues ya lo están cuestionando. Es que ni siquiera tenemos un diagnóstico de la aplicación de este real decreto", ha reprochado el diputado del PP Juan Luis Pedreño.

El diputado de Vox José Ramírez ha criticado que Sumar esté planteando "reforzar mediante mayores cargas burocráticas y un incremento de la intervención administrativa la aplicación de una normativa que limita la libertad educativa".

"El Grupo Sumar continúa con su acoso a las universidades privadas, que siguen expandiéndose en España desde hace años, a pesar de que las universidades públicas tienen un profesorado mejor pagado, mejores instalaciones y mejores recursos, pero tienen la terrible suerte de sufrir la interferencia en su gestión de los políticos, lo que hace que se pierdan todas las ventajas que hemos mencionado anteriormente", ha subrayado el diputado de Vox.

El diputado socialista Roberto García Morís ha aprovechado su turno de palabra para criticar que el PP defienda "los intereses de las empresas privadas, tanto a través de la acción de sus ejecutivos autonómicos, como en las leyes que aprueban o intentan aprobar en los parlamentos donde hay mayoría de derechas".

"Y no cuela lo de que defienden al estudiantado, que defienden la calidad. No cuela porque, si así fuera, no se opondrían a una normativa que no impide la iniciativa privada, sino que le exige cumplir estándares de calidad", ha asegurado García Morís.

INICIATIVA DE ERC SOBRE EL ALQUILER QUE AFRONTAN LOS UNIVERSITARIOS

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades ha rechazado también una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano sobre el precio del alquiler de habitaciones que deben afrontar los universitarios, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Con esta iniciativa, ERC quiere instar al Gobierno a tomar medidas urgentes para que la "imposibilidad" de conseguir una vivienda "deje de ser un factor de discriminación por razón de clase en el acceso a estudios universitarios.

La proposición no de ley de la formación catalana, recogida por Europa Press, exige al Ejecutivo que tome medidas urgentes "para acabar con las desigualdades que causan los precios de la vivienda entre los estudiantes universitarios".

"El problema del acceso a la vivienda es un problema que lo impregna todo y, por descontado, afecta a las personas jóvenes de forma muy salvaje. El precio de una habitación se ha convertido en el principal filtro social para acceder a la universidad. Hablamos de quién puede estudiar y de quién queda fuera, y eso es inaceptable", ha lamentado la diputada de ERC Etna Estrems.

El diputado del Partido Popular Miguel Ángel Sastre ha rechazado esta iniciativa: "Esto es la comisión de ciencia y la ciencia va de cuentas y no de cuentos, va de matemáticas, y los cálculos nos dicen que en España hacen falta 700.000 viviendas".

Para solucionar eso, ha propuesto "construir, también rehabilitar, dar facilidades a los propietarios para que alquilen sus viviendas". "Hay que facilitar que los jóvenes puedan comprar y no vivir eternamente de alquiler, hay que equilibrar aquellos lugares donde se puede generar oferta con aquellos donde la demanda está desbordada", ha añadido.

Ante la situación de la vivienda, el diputado del PSOE Víctor Camino ha defendido que "la intervención del mercado es obligatoria": "No aplicar la ley de vivienda es un insulto, no regular los alquileres de temporada es inaceptable y regalar vivienda pública a militantes del PP como se ha hecho en Alicante es simplemente indecente".

"Por eso, aparte de intervenir el mercado y acabar con los alquileres temporales, el Gobierno de España quiere impulsar la construcción de más residencias públicas", ha subrayado.

En su turno, el diputado de Vox Carlos Hernández ha comentado que los estudiantes "que necesitan una habitación y un alquiler de forma temporal se han visto sumidos en una espiral de precariedad y altos precios que amenaza su estabilidad, su autonomía y su salud mental".

"La solución, por tanto, no es dar una vuelta de tuerca más a una regulación que ya se ha demostrado fallida y que ha dejado como resultado una retirada masiva de unidades del mercado y un encarecimiento de precios", ha subrayado Hernández, quien ha propuesto como solución que "quienes han legislado de forma tan nefasta" se vayan.

Por último, la diputada de Sumar Tesh Sidi ha hecho hincapié en la necesidad de "implementar mecanismos efectivos que impidan a los propietarios seguir aumentando el precio del alquiler". "Hay que hablar de intervenir, de topar, sobre todo, los precios de la vivienda", ha concluido.