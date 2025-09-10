'La primera escuela', que aborda el poder transformador de la educación, se proyectará en 3 universidades españolas

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

A Contracorriente Films ha anunciado que 'La primera escuela', la nueva película de Éric Besnard protagonizada por Alexandra Lamy y Grégory Gadebois, se proyectará en tres universidades de España antes de su estreno en cine. Además, tres salas de cine acogerán la proyección en colaboración con centros educativos.

La película se proyectará en la Universidad de Valladolid el 15 de septiembre, en la Universidad de Burgos el 16 de septiembre y en la Universidad de Barcelona el 18 de septiembre.

Esta iniciativa pone en relieve la importancia de la docencia y el poder transformador de la educación, dos temas centrales que aborda la película.

El objetivo de la propuesta es fomentar el diálogo sobre el papel de la educación como motor de cambio social y sensibilizar a quienes próximamente desempeñarán un rol clave en la enseñanza y divulgación.

Además, promueve la colaboración entre universidades, industria cultural y medios, para afrontar los retos de la sociedad desde el rigor académico y la excelencia docente.

Las proyecciones se han desarrollado junto a Cine y Educación, una plataforma integrada por docentes de distintas etapas educativas, dedicada a llevar a las aulas películas de valor pedagógico. Estos pases adquieren un carácter pionero, pues incorporan un estreno cinematográfico como parte del plan docente inaugural de los grados universitarios.