Una quincena de carreras españolas, entre las 50 mejores del mundo, según QS: Odontología de la UCM, la mejor de España

Archivo - Facultad de Odontología de la Universidad Complutense - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ranking QS 2026 ha situado a una quincena de carreras de universidades españolas entre las 50 mejores del mundo. La carrera mejor situada es Odontología de la Universidad Complutense de Madrid, que ha obtenido el puesto 11.

La siguiente mejor carrera de España es la de Gestión hotelera y de Ocio de la escuela Sant Pol-Barcelona (puesto 14), seguida de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Ramón Llull (18); Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña (19); y Marketing en la Universidad Ramón Llull (19).

Los datos del Ranking QS, recopilados por Europa Press, colocan también entre las 30 mejores carreras del mundo a Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid (21); Veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona (25); Administración y Dirección de Empresas en IE Universidad (26); Marketing en IE Universidad (27); Teología en la Universidad Pontificia Comillas (28); y Marketing en la Universidad de Navarra (29).

El top 40 de mejores carreras del mundo lo han alcanzado también Economía y Econometría de la Universidad Pompeu Fabra (31); Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada (32); Agricultura y Silvicultura de la Universidad Politécnica de Valencia (36); ADE de la Universidad de Navarra (36); Odontología de la Universidad Internacional de Cataluña (36); Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (36); y Filosofía de la Universidad de Navarra (36).

Además, en el ranking aparecen entre las 50 mejores carreras del mundo Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona (41); Ciencias del Deporte de la Universidad de Granda (42); Medicina de la Universidad de Barcelona (44); Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid (45); Ingeniería Minera y de Minerales de la Universidad Politécnica de Madrid (47); Teología de la Universidad de Navarra (48); Enfermería de la Universidad de Navarra (48); y Lingüística de la Universidad Autónoma de Barcelona (49).

7 UNIVERSIDADES ESPAÑOLA, TOP 100 POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

El Rankig QS por áreas de conocimiento (Artes y Humanidades; Ingeniería y Tecnología; Ciencias de la vida y Medicina; Ciencias Naturales; y Ciencias Sociales y Gestión) ha situado a siete universidades españolas entre las 100 mejores del mundo.

En Artes y Humanidades, área que lidera la Universidad de Oxford, seguida de la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge, aparecen entre las 100 mejores la Universidad Complutense de Madrid, en el puesto 70, y la Universidad de Barcelona, en el puesto 87.

El ranking de Ingeniería y Tecnología está encabezado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford y ETH Zúrich. En el puesto 82 se sitúa la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en el 96 la Universidad Politécnica de Cataluña - Barcelona Tech (UPC).

Por su parte, las mejores universidades en el área de Ciencias de la vida y Medicina son la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y la Universidad Johns Hopkins.

La universidad española mejor posicionada en este área de conocimiento es la Universidad de Barcelona, en el puesto 58, mientras que la Universidad Autónoma de Barcelona se sitúa en el 100.

En el área Ciencias Naturales, que está liderada a nivel mundial por la Universidad de Harvard, seguida del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Oxford, aparece la Universidad de Barcelona en el puesto 83.

Por último, la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford y la Universidad de Stanford encabezan el ranking de Ciencias Sociales y Gestión, en el que aparecen en el top 100 la Universidad de Navarra, en el puesto 73, y la Universidad Ramón Llull, en el 88.