Los rectores piden "orientar" a los escolares hacia carreras de ciencias desde las primeras etapas educativas

El informe anual de la CRUE revela un descenso del 6,1% en matriculaciones en titulaciones STEM entre 2013 y 2017

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha pedido "orientar" a los escolares desde las primeras etapas educativas hacia carreras universitarias de ciencias, las conocidas como STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), que en España experimentaron un descenso de matriculaciones entre los años 2013 y 2017 del 6,1%, con cifras por debajo de la Unión Europea.

"Si no queremos perder la cuarta revolución industrial, si no queremos depender de la tecnología de fuera e importar ciencia, tendremos que hacer entre todos un esfuerzo para tener una mayor cantidad de estudiantes STEM y superar la brecha de género", ha dicho el presidente de la CRUE, José Carlos Gómez Villamandos, este miércoles en Madrid durante la presentación del informe anual 'La universidad española en cifras'.

Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba, ha llegado a calificar los datos de matriculación en este tipo de carreras como "la crisis de la STEM", algo que considera "un problema de país" que trasciende a la universidad, por lo que ha pedido la implicación de "todo el sistema educativo" para fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en España.

"Tenemos que hacer una labor intensa, tanto las universidades como la sociedad en su conjunto, en la etapa preuniversitaria, porque un estudiante no elige la carrera que va a estudiar en Bachillerato, sino mucho antes, y es ahí donde tenemos que incidir", ha señalado.

En el informe presentado por la CRUE, con datos del curso 2017-2018, se precisa que la demanda de matrícula de enseñanzas STEM en España se sitúa cinco puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea, 7,1 puntos por debajo de Reino Unido y 14,1 puntos de Alemania.

Además, las enseñanzas STEM registran elevadas tasas brutas de abandono global que van del 37,4% al 49,9%, según las diferentes titulaciones. La tasa bruta de eficiencia (egresados sobre alumnos de nuevo ingreso) del curso académico 2016-17 es para las enseñanzas STEM del 45,2% frente al 54,7% que alcanza el total del sistema universitario en España.

La nueva edición del informe 'La universidad española en cifras' pretende despejar y aclarar, en palabras del presidente de la CRUE, muchas de las "ideas preconcebidas" que se propagan en la sociedad sobre la universidad, y los capítulos del informe se agrupan en dar respuesta a preguntas comunes sobre la educación superior en España.

¿España tiene demasiados universitarios y universidades? La CRUE defiende que no, porque "España no ocupa un lugar destacado en el nivel de formación de su población o de su población joven" y "su posición está muy próxima a la media de los países desarrollados, precisamente entre la media de la OCDE y la media de la Unión Europea (UE). Una situación que no ha cambiado en los últimos años, precisan desde la conferencia de rectores.

En el informe, la CRUE expone que España tiene un 23,6% de estudiantes universitarios de grado, máster y doctorado menores de 30 años: un 0,4% más que la media europea y un 1,2% superior a la media de la OCDE. "En España, aunque la preferencia de los jóvenes por cursar estudios universitarios ha crecido 8,2 puntos porcentuales, no sobran, ni estudiantes universitarios, ni titulados universitarios", defiende la CRUE.

Los rectores admiten que en los últimos años las universidades españolas, "en su esfuerzo por captar" estudiantes, han incrementado su oferta de títulos "casi un 20% por encima de la variación de su demanda", algo que ha podido mermar su "eficiencia" y ha reducido el número de estudiantes por titulación.

Sin embargo, la CRUE asegura que el número de universidades por habitante en España está "en los parámetros de los grandes países desarrollados", y en cuanto a accesibilidad, en la tercera posición mundial "sólo por detrás de Australia y Reino Unido".

"En España hay una universidad pública por cada 24.000 estudiantes universitarios potenciales y una universidad pública o privada por cada 15.500 estudiantes universitarios potenciales, lo que garantiza la accesibilidad a los servicios de educación universitaria de la población joven española", apostillan los rectores.

El informe también cuestiona que los universitarios españoles tengan un bajo rendimiento académico. "Es equiparable e incluso mejor que el del resto de los sistemas universitarios de los países desarrollados, situándose sólo por detrás de cinco países, de los 22 analizados: Reino Unido, Irlanda, Israel, Japón y Corea del Sur", según la CRUE, que subraya el aumento del 22,30% del rendimiento en las universidades públicas desde 2008.

En ese sentido, los rectores proclaman en el informe que las tasas de abandono en las universidades españolas presenciales son "similares" a las del resto de sistemas universitarios de los países desarrollados, y solo mejoran estas cifras países "que son referentes internacionales por su calidad, caso de Reino Unido, Canadá y Suecia, entre otros".

Más llamativa resulta la cifra del coste del abandono de estudios universitarios en España: casi 400 millones de euros. "El coste estimado del abandono global de los alumnos de la cohorte 2013-2014 matriculados en enseñanzas de grado sería de 399,1 millones de euros", explica el informe. Una cantidad "sin duda muy importante", admiten los rectores, "aunque lejana de otros cálculos que la situaban en valores superiores a los 900 millones de euros y que las universidades deben intentar reducir a mínimos con la mayor exigencia posible".

El informe anual sobre la situación de la universidad española dedica algunos capítulos a la empleabilidad de los universitarios cuando se titulan. "No somos una fábrica de parados", ha afirmado el presidente de la CRUE, recordando que España tiene el peor mercado laboral de la UE después de Grecia para excusar a la universidad ante los problemas de empleo del país.

El rector Villamandos ha admitido en cambio que las universidades debe "hacer ajustes en los planes de estudio" para mejorar la empleabilidad de sus titulaciones, aunque el informe aporta datos que corroboran que ser universitario favorece encontrar un trabajo en España.

"En España los trabajadores con educación superior mejoran su empleabilidad un 17,4% respecto a la del mercado de trabajo en general, frente a un 11,3% en la OCDE y un 12,4% en la UE a 23", se lee en el informe, donde también se destaca que el 56% de los empleos creados en España desde 2014 requerían estudios superiores.